En medio del escándalo de su amigo Santiago Peña, Milei disertará en la Rural

El presidente Javier Milei encabezará este viernes, desde las 12:30, la tradicional reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Un encuentro que tendrá lugar en el predio ferial de Palermo y donde se espera que el mandatario repase los lineamientos económicos de su gestión ante la cúpula agropecuaria. "El Presidente va a hablar", se limitaron a informar desde Casa Rosada pero sin detalles sobre si la actividad tendrá prensa.

La presencia del jefe de Estado en la SRA, tras participar de la Cumbre Iberoamericana en España, congregará a los principales referentes del sector en un tramo clave del calendario económico, marcado por el balance anual de las entidades del campo y las proyecciones de cara a 2027, año electoral.

En simultáneo con la actividad local, la abrupta renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay sacudió el escenario político sudamericano, desatada en medio de una profunda crisis financiera a raíz del caso Ueno Bank y la avanzada de un juicio político en el Congreso.

Santiago Peña

La dimisión de Peña —quien ya había cancelado su participación en la Cumbre Iberoamericana de Madrid— generó fuertes repercusiones en las cancillerías de la región. Por el momento, no hubo respuestas desde Balcarce 50. Solo se limitaron a señalar que están "monitoreando los acontecimientos". Milei no ofreció declaraciones sobre el desenlace de su aliado.

El primer mandatario argentino, quien se mostró en innumerables ocasiones junto a su par paraguayo, aún no se pronunció acerca del escándalo que golpea a su administración amiga e ideológicamente afín. Recién llegado de España, Milei se anotició de la quiebra del Uena Bank y de la posterior renuncia de Peña. En tanto, sus adláteres se encargaron de desmentir que el presidente paraguayo haya huido hacia Argentina tras firmar su dimisión, una versión que surgió desde el mismo Congreso guaraní, donde dos diputados señalaron que Peña había cruzado la frontera en busca de asilo tal como hizo Flavio Bolsonaro, quien contó con la ayuda del gobierno argentino para salir hacia los Estados Unidos vía Puerto Iguazú.

Hasta el momento, ni Milei ni ningún integrante de la administración libertaria se expresó acerca de los sucesos que conmocionan al vecino país y que jaquearon a su presidente, a quien se cansaron de elogiar en público. Tal es así que nada menos que Santiago Bausili, presidente del Banco Central, aseguró que Argentina debería tener a Perú y a Paraguay como destinos soñados.

Milei en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid

Mientras todo esto ocurre, en Paraguay la Justicia allanó las oficinas de ITTI, la empresa que manejaba el banco que estafó a 3 millones de paraguayos. Es decir, a casi la mitad de la población y a casi la totalidad de la población económicamente activa.

Los agentes fiscales Yeimy Adle, Jorge Arce, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera, Elena Fiore, Silvia González, Marlene González y Ruth Benítez encabezan un procedimiento de allanamiento en las oficinas de la empresa ITTI, ubicadas en el piso 11 del edificio Paseo La Galería, en Asunción, en el marco de la investigación de la causa Ueno Bank.

La diligencia cuenta con la participación de agentes de los departamentos de Delitos Económicos, Contra el Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional, en cumplimiento del mandamiento judicial de allanamiento y secuestro de objetos.

Durante el procedimiento, los intervinientes incautan diversos elementos que podrían resultar relevantes para el avance de la investigación, entre ellos notebooks, equipos CPU, discos duros, teléfonos celulares, carpetas y biblioratos.



