El deseo oculto de Dybala con Oriana Sabatini que decidió gritar al mundo: muy tierno

A pesar de haber hablado en varias ocasiones sobre sus deseos de formar una familia, Oriana Sabatini y Paulo Dybala están listos para dar el siguiente paso en su relación: ser padres.

El futbolista fue invitado al programa Los Edul, conducido por los hermanos Gastón y Esteban Edul, donde no sólo habló sobre su presente profesional, sino también sobre su vida personal y el deseo de tener un hijo con la cantante y modelo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzaron la búsqueda para convertirse en padres primerizos

"Me encantaría, sí, me encantaría", expresó Dybala al ser consultado por la posibilidad de convertirse en padre. Además, reveló que, lejos de planificar el embarazo según los momentos profesionales de cada uno, ya están en la búsqueda: " No, la verdad es que estamos buscando . Estamos esperando que llegue, estamos en la búsqueda, esperando que agarre".

El deportista también contó que hubo una condición impuesta por su pareja que se respetó desde el inicio: casarse antes de tener hijos. "Primero nos casamos. Yo hubiese buscado desde el principio, pero bueno, Oriana siempre quiso que nos casemos", reconoció.

Respecto a si tienen alguna preferencia sobre el sexo del bebé, Dybala aseguró que no, y que, a pesar de las intensas agendas laborales de ambos, no dejan de intentarlo: "Oriana viaja mucho, yo también. Pero cuando nos encontramos, tratamos de buscar para ver si puede llegar hoy".

Ya en una entrevista previa con Oriana Sabatini en su podcast ¿A Dónde Vamos Cuando Soñamos?, el jugador había confesado sentir "mucha curiosidad" por cómo será su rol como padre, especialmente porque perdió al suyo cuando era adolescente.