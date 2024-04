Lali dejó de lado las sutilezas y volvió a disparar contra Milei: "Hay gente que usa mal la palabra libertad"

La guerra mediática que se desató entre Lali Espósito y Javier Milei parecía haber terminado luego de que la cantante compartiera un contundente descargo apuntando -con mucha altura- contra el primer mandatario. "Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a todos a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto", le había dicho la actriz al presidente tras las críticas que éste le propinó y le remarcó que "la información falsa vuelve injusto y violento" su "discurso".

Desde entonces, ninguno de los dos protagonistas volvió a referirse al otro hasta que este martes se llevó a cabo la masiva marcha por la educación pública y la artista, fiel a su estilo, se expresó a través de un video en favor de la manifestación por los fondos para las universidades nacionales. Sin ir más lejos, la ex Casi Ángeles eligió su tema "La ligera" junto al video donde se la puede ver en el patio de un colegio, rodeada de nenes con guardapolvos blancos jugando a su alrededor.

Mientras los chicos se divierten mientras estudian, ella entona las estrofas de su canción: "Lali la ligera, chiquita y veloz. Pura dinamita todos dicen que soy. A los míos represento a donde quiera que voy". Lo cierto es que si bien fueron muchos los famosos argentinos, por no decir todos, los que apoyaron abiertamente el reclamo de las universidades, el respaldo de Lali generó otro tipo de revuelo debido a la "historia" reciente que tiene con el líder de La Libertad Avanza.

Recordemos que el jefe de Estado cuestionó que algunos municipios o provincias pagaran una suma de dinero para poder tener a la artista en algún recital y calificó a la cantante y actriz como "Lali Depósito". De hecho, Milei la acusó de cobrar dinero de varios gobiernos y hasta la culpó de la pobreza en Chaco. E Incluso, le echó la culpa a la propia cantante de generar este conflicto: "¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa", había dicho.

Y como forma de excusarse del conflicto, agregó: "Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? No me voy a quedar callado". Por estas acusaciones, políticos, el mundo de la música, amigos e internautas salieron a bancar a la reina del pop argentino y a diferenciarse del gobierno libertario. Y al parecer, la herida sigue sin cerrar porque, una vez más, Lali volvió a chicanear al presidente públicamente.

Lali es la jurado del programa Factor X.

Desde hace unas semanas, la cantante se convirtió en jurado del reality de canto de la tevé española Factor X. Allí, tras la presentación de un dúo de cantantes, la actriz les dio su devolución con un claro mensaje entre líneas dedicado al presidente argentino: "Creo que la presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este. Reivindica una palabra que no solo a veces está mal usada, sino que se la apropia gente que no, que es 'libertad´". Finalmente, sentenció: "Los felicito por traer la libertad, la de verdad, la del corazón, a este escenario".