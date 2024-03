Golpes y un fotógrafo hospitalizado: Margot Robbie volvió a Argentina después del escándalo en 2022

Paren cualquier tipo de rotativas: ¡Margot Robbie está respirando el mismo aire que todos los argentinos! Después de triunfar espectacularmente como estrella de la película Barbie que protagonizó, decidió descansar unos días nada más y nada menos que en la bella y paradisíaca Patagonia argentina.

Minutos después de ganar varias nominaciones al Oscar con la espectacular película de la famosa muñeca de Mattel, los fanáticos la escucharon decir: "Voy a apagar el teléfono durante una semana. Estoy segura de que eso es todo lo que puedo hacer. Y simplemente relajarme". Pero nadie, ni remotamente, hubiera imaginado que la rubia más famosa del mundo lo haría en tierras argentinas.

Margot Robbie

Llegó con gorrita y barbijo para pasar desapercibida pero nada pudo impedir que le sacaran fotos apenas llegada del aeropuerto. La espectacular actriz se veía como cualquier hija de vecino bajando del avión con su impresionante pelo dorado hecho una maraña por las casi 10 horas de viaje que separan el país de Joe Biden con el de Javier Milei.

La pregunta del millón ¿quiénes son las personas que vinieron con ella? Margot vino con una amorosa comitiva: su buenmozo novio Tom Ackerley, un morocho sin ton ni son pero que es fiel acompañante de la actriz desde 2016, año en el que contrajeron matrimonio. Junto a él, Margot fundó la productora audiovisual LuckyChap Entertainment con la que hicieron películas como "I Tonya", protagonizada obviamente por Robbie.

Margot Robbie y Tom Ackerley

Pero el séquito de la actriz estadounidense no termina ahí: la acompañaron un puñado de amigas y amigos pero lo más interesante es que estaba Gabriel Cohen su representante ¿Hablarán de trabajo en este viaje?

Las andanzas de Robbie por la Patagonia

Después de haber cosechado siete nominaciones al Oscar -Mejor película, Mejor actor de reparto, Mejor actriz de reparto, Mejor guion adaptado, Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario y Mejor canción original- la rubia decidió aterrizar en la ciudad de Comodoro Rivadavia y pasar sus vacaciones en la playa más austral del mundo: en la localidad de Rada Tilly, Chubut.

Claro que no se podía perder las apetitosas, deleitosas y exquisitas recetas que se cocinan en el sur del país: el restaurante que eligió es el exclusivo #IN Bar & Dining Room. Uno de los chefs publicó en su cuenta oficial de X (@fabixnlt): "Bueno hoy le cocinamos a Margot Robbie puedo morir en paz".

Paradisíaco Rada Tilly en Chubut

No hay precisiones sobre lo que pudo haber disgustado la rubia, pero el restaurante tiene varias opciones que van desde "ojo de bife de exportación con papa aplastada con cebolla, panceta, espinaca y queso Camembert" pasando por "sorrentinos de centolla" y llegando hasta una deliciosa carta de drinks de autor. Los más cercanos, sin embargo, contaron que la rubia habría elegido merluza negra, cordero y lomitos de guanaco y que su plato preferido fue el cordero patagónico. ¡De lujo!

Luego de comer, Margot "se marchó acompañada por un seguridad, mientras que sus acompañantes se quedaron en el lugar hasta las 16", según contaron periodistas patagónicos que le siguen sus pasos de cerca.

Así llegaba Margot a la Patagonia

Es que la localidad en la que se quedó Margot, se sabe todo de todos: la habitan solo 10 mil habitantes y es una de las localidades más pequeñas de la vasta provincia de Chubut. Sin embargo, es mundialmente conocida por tener la playa "más austral del continente americano".

Claro que como cualquier turista del mundo, después de comer lo más inteligente es pegarse una buena siesta. Es por eso que la superestrella hollywoodense eligió para dormir unas horitas el hotel en Lago La Plata donde casi casi se puede ver el país vecino de Chile.

Escándalo, violencia y locura en 2022

No es el primer año en el que Margot visita Argentina. Solo algunos recordarán que la rubia estuvo dando vueltas por el país en 2013 con Will Smith pero por cuestiones de trabajo. Sin embargo, la historia más escandalosa la protagonizó en 2022 cuando trajo con ella a su bestie Cara Delevigne a quien estaba ayudando en un proceso de recuperación por consumo problemático de sustancias.

Cara Delevigne y Margot Robbie

Es allí que protagonizaron un detestable episodio en el que dos amigas de las actrices le pegaron a un fotógrafo que intentaba tener una imagen de ellas dos: "Es la primera vez que tengo una experiencia así, de una brutal paliza, de acto de violencia de esta naturaleza. Mi cámara voló por el aire. Por suerte, la recogimos del piso y la guardé en la mochila. Las imágenes las tengo", dijo Pedro "Peter" Alberto Orquera (61).

Orquera sufrió una fractura expuesta en su brazo izquierdo producto de la caída después de la persecución de los amigos de Delevingne y Robbie (Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara)que, tras una denuncia penal fueron obligados a permanecer en el país y la pena fue pagar al fotógrafo de 2.000.000 de pesos".

Así quedó Orquera tras el ataque

El fotógrafo también contó: "Venían por mí y me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad; y caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia".

Este año no se esperan más escándalos. Es que la actriz necesita descansar, según ella misma expresó: "Probablemente todo el mundo estará harto de verme por ahora. Quizá debería desaparecer de las pantallas durante un tiempo. Sinceramente, si hiciera otra película demasiado pronto, la gente diría: '¿Otra vez ella? Acabamos de pasar todo un verano con ella. Ya lo hemos superado'. No sé qué haré después, pero espero que sea más adelante".