Ángel de Brito confesó por qué nunca habla de su sexualidad: "A la gente le cuesta..."

A raíz de la grave denuncia por abuso sexual que recayó sobre el conductor e televisión Marley, es que se puso en la palestra la discusión de "salir del closet" o hablar sobre la sexualidad propia en los medios de comunicación argentinos. Es esto lo que pasó entre Ángel de Brito y Luis Novaresio.

El periodista de chimentos fue invitado por Novaresio al ciclo donde cada persona habla desde lo más profundo de su ser. Allí, ambos periodistas reflexionaron sobre la denuncia de Marley y sobre que fue el conductor acusado de abuso sexual quien tuvo que hablar sobre su sexualidad aún cuando no tenía el deseo de hacerlo.

Con las cartas sobre la mesa, Novaresio fue muy fiel a su estilo y preguntó incisivamente: "¿Padeciste por ser gay?", disparó ante un Ángel que sorteó la pregunta con la mayor de las naturalidades.

"No, nunca", dijo el conductor de LAM contundentemente y reflexionó sobre la entrevista que él mismo le realizó al denunciante de Marley, Adrián Alfredo Molina. En ese sentido explicó: "¿Viste que además en las entrevistas les cuesta decir la palabra gay?", dijo.

Ángel confesó que aunque él se considera homosexual, la palabra "gay" el resulta incómoda de pronunciar: "Uno como entrevistador no la dice para no incomodar al otro, y ayer justamente con Marley costaba decirlo también", admitió.

No todo fue color de rosas para De Brito que, aunque confesó nunca haber sufrido discriminación por su orientación sexual, sí lo vio en casos cercanos: "Sufrimos tanta discriminación también, tanto prejuicio, tanto preconcepto que hay mucha gente a la que le costó su sexualidad", explicó.

Ángel admitió: "Yo por suerte no tuve ese problema. Tuve otros, en la vida, pero no ese puntualmente. Pero nunca me lo preguntan tampoco, y piensan que yo lo oculto por algo o no sé", dijo a Novaresio que lo escuchaba casi en silencio.

Ángel de Brito dejó claro ante Luis Novaresio que es consciente de elegir a quién revelar sus secretos mejor guardados. Allí reconoció que nunca habla sobre su sexualidad por un solo motivo: "Porque no tengo ganas y puedo elegir de lo que hablo, con quién hablo, cómo lo hablo, hasta dónde lo hablo"; además, hizo una salvedad: "No soy mediático, soy periodista y a la gente le cuesta diferenciar que uno es una cosa y otro es otra cosa", definió.