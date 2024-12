Así es la nueva vida de Valentina Cervantes lejos de Enzo Fernández

Recién mudada a un departamento propio, Valentina Cervante trata de dejar atrás su vida en Londres con Enzo Fernández. Dispuesta a reinventarse, la joven no sólo firmó contrato con una famosa agencia de modelos sino que además demostró ser picante y entender los códigos de los medios.

A través de sus redes sociales, la influencer muestra su participación en eventos y en campañas de fotografías para diferentes marcas. Entre sus compromisos laborales, encuentra momentos de satisfacción y diversión con su familia y amigas: principal motivo por el que decidió cambiar las calles europeas por una propiedad en Argentina.

Momentos de cambio: Valentina Cervantes disfruta de su nueva casa y nuevos trabajos

Instalada en su nueva casa, Valentina compartió un divertido instante con sus hijos, Olivia y Benjamín: en la cama la madre jugó a la famosa guerra de almohadas provocando la risa de los menores que enterneció a los fanáticos de Instagram.

No todo es diversión y trabajo; y es que la mediática se encuentra en un proceso de curar su corazón luego de que Enzo Fernández le planteara querer recuperar el tiempo perdido y volver a estar soltero. En este marco, la recién separada visitó el stream de Ángel De Brito y contó detalles de cómo se encuentra actualmente. Entre las declaraciones, Valentina confesó que no soportó los rumores que trascendieron sobre un nuevo noviazgo entre el futbolista y la cantante Nicki Nicole: "¿Le preguntaste?", quiso saber el periodista. " Sí, yo le pregunté. Dijo que no ", fue la respuesta de la entrevistada.

"¿Te diría?", redobló la apuesta el conductor de LAM: "Sí, yo creo que sí. En algunas ocasiones creo que se habrán juntado en el mismo grupo. Pero más de eso no. Pero de ahí en adelante no lo sé. Capaz en cinco meses salen, qué sé yo", explicó Cervantes.

El presente de Enzo

Mientras los rumores indicaron una nueva relación con la trapera, también llamó la atención las recientes publicaciones del jugador de la selección por las calles de Londres, que coincidieron con otra modelo. Sin embargo, el deportista no habla de su vida amorosa, por lo que las especulaciones copan las redes sociales.

Enzo Fernández presume sus días de soltero en Londres

Enzo Fernández parece estar redescubriendo su camino en un momento de soltería, marcada por el esfuerzo y la dedicación a su carrera en las canchas: supo mantener su rendimiento en la Premier League, consolidándose como un referente en el equipo.