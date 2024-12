Sorpresiva reacción del hijo de Jimena Barón al enterarse del embarazo

El pasado domingo, Jimena Barón anunció su embarazo: "Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo", empezó el texto al pie de un carrete de fotos donde se encuentra con su hijo Morrison Osvaldo y su novio, Matías Palleiro.

Durante meses, la cantante ocultó su embarazo por lo que los usuarios de las redes sociales exigieron explicaciones. Con la información procesada y millones de mensajes felicitando la llegada del nuevo integrante de la familia, la joven abrió una caja de preguntas en historias de Instagram, donde despejó algunas dudas.

Jimena Barón revela su segundo embarazo

" ¿Dónde estaba bebé en Tailandia? ", fue la primera pregunta que respondió con un video de ella mostrando una de las pruebas de outfit para el viaje que organizó una exclusiva marca de joyas: "Sabrá la gente de Pandora que acá hay un bebé que va a ser escondido durante una semana", relató. En cuanto al género de su hijo, "La Cobra" reveló que por el momento desconocen, aunque intuye que hay un nene en camino.

"Fue al instante. Estoy segura de que este baile juntos fue el momento de celebración. Yo lo sentía, estábamos particularmente felices . Había algo en el aire", contestó sobre el tiempo que le llevó quedar embarazada. En el video de fondo se ve a su pareja la busca para bailar al ritmo de Si Antes te Hubiera Conocido de Karol G.

Jimena Barón contesta dudas sobre su embarazo

En cuanto a cuándo tomaron la decisión de ser padres, Jimena reveló: "El 7 de agosto Matías me dijo de tener un pibe pero jamás pensó que el mismo 8 iría a la ginecóloga a que me saque el DIU", comenzó el relato y continuó: "La ginecóloga me dice: 'No te asustes, pero vamos a tener que programar para hacerlo en quirófano', me incorporé como el exorcista y le dije 'Luciana tené fe y encontrarlo' Literal cinco segundos después me dice 'Acá esta'".

Este 2024, Barón logró un significativo paso en su vida laboral que la llevó a cumplir sueños en su entorno personal: con años de trabajo y dedicación pudo comprarse su casa, sin embargo no contaba con un nuevo integrante en ella: "Chau despensa, ¿hola cuarto de bebito?", consultó un cibernautas que obtuvo una sincera respuesta: "Yo muy prolija, mental e intuitiva antes de comprar la casa, le propuse a Matías tener hijos y me dijo que no. Compré mi casa modo mami soltera empoderada en Brooklyn y por supuesto después se arrepintió y ahora el pibe no entra" Ante el imprevisto, la pareja resuelve en la marcha: " Seremos una familia japonesa que coma en el piso del living con chimenea (o la isla de la cocina y volaremos el comedor formal. Cuando el pibe crezca un poco... nos mudaremos y según Matías tendremos otro hijo".

Mientras con su novio, la influencer resuelve el tema de un nuevo cierto o una mudanza, su hijo mayor reaccionó al embarazo y sus fanáticos estaban deseosos de saber cómo se encuentra con la noticia: " Bien ", exclamó dando un puntaje de 8 a su felicidad, ya que si es nena no estaría tan a gusto: "Yo lo hago sentir importante todo el tiempo así no se pone celoso ", aclaró la modelo.

Jimena Barón tiene fecha de parto el próximo 24 de junio, una fecha que le parece maravillosa: "Yo te llego al verano ya confesada, sintiéndome bien, el pibe nace con frío, yo hirviendo en tetas feliz y cuando llega el calor ya me recuperaré y nos llevamos a Quequén a un bebito de siete meses que ya lo puedo untar protector. Fabuloso cálculo", escribió y reveló que justo en su gestación le llegaron dos propuestas de películas y de shows en vivo a los que subirá al escenario embarazada.