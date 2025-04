Roberto Castillo se le paró a Yanina Latorre y la desafió: "Ojalá estés dispuesta a entrevistarme"

Roberto Castillo se encuentra en el centro de la polémica luego de que su ex pareja, Daniela Vera Fontana, lo denunciara por maltratos que configurarían violencia de género. Lo paradójico del caso es que Castillo es abogado y se dedica justamente a defender a mujeres en situaciones similares.

En este contexto, distintos medios difundieron los videos relacionados al caso, y fue Yanina Latorre quien cargó con dureza contra el mediático letrado. Tras la exposición pública del conflicto, envió una medida cautelar a diversos medios para que su escándalo no sea tratado por periodistas de espectáculos. Fue la propia angelita quien lo reveló al aire: "Para todos los que me preguntan por qué no hablo de Cinthia Fernández y Castillo... porque el muy cagón mandó una cautelar a todos los medios para que no se hable del tema, obviamente escudándose en que no quería que se trate el tema de violencia por las hijas", disparó sin filtros.

Y continuó con un fuerte descargo: "Pero es tan cagón, el hijo de p... que después subió una historia de Instagram como si fuera Yanina Latorre. Mi amor, dejá de copiarme como si fueras famoso. Sos un simple abogado que cagaste a golpes o a gritos a tu mujer, que estás con Cinthia Fernández, que querés ser famoso y que estás todo el día con el chupín, la tinturita y toda la mar en coche."

Según la panelista, Castillo habría iniciado su vínculo con Cinthia Fernández en busca de exposición mediática. Las acusaciones no cayeron bien al abogado, quien en las últimas horas respondió a través de historias de Instagram: " Yo no soy ningún cagón . Estoy a la espera de que la Justicia me dé el derecho a contar la verdad sin que esto afecte la integridad de mis hijas. Pedí una o máximo dos entrevistas. Ojalá estés dispuesta a entrevistarme mano a mano y decirme todo lo que quieras, pero también darme el tiempo para contar mi historia", desafió a Latorre.

El descargo de Roberto Castillo

Sobre un fondo negro con letras blancas, Castillo agregó: "Vos tenés una porción mínima de la realidad y en eso te basás. Y lo respeto. Pero yo conozco la historia completa y me gustaría contarla. Como le dije a algún periodista en estos días: quienes intentaron ser suaves conmigo en conversaciones privadas, peguen tranquilos. Yo tampoco dudaría en destruir al hombre que se escucha en ese video ", en referencia al material donde se lo ve discutiendo agresivamente con otro conductor.

Finalmente, cerró su mensaje diciendo: "La exposición como consecuencia de mis causas me trae más trabajo. A mí no me interesó ser famoso por el simple hecho de serlo. No creo que eso convierta a alguien en un ser superior ni distinto a los demás" Por su parte, Yanina Latorre no tardó en responder al descargo de Roberto Castillo: "Me está dedicando historias. Ya me ocupo. Cómo le gusta la cámara... Y ahora quiere seguidores a costa mía", fueron las primeras palabras y continuó: "Vamos por partes: Sos un cagón, un tipo que maneja alcoholizado e insulta a la mujer como lo hiciste vos, es violento y cagón", lanzó hasta el momento.