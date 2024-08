Bautista Mascia atraviesa un difícil momento tras decepcionar a Telefe

Bautista Mascia se convirtió en el ganador de Gran Hermano 2024. Y aunque logró que millones de personas manden mensajes con su nombre para así poder apagar las luces de la casa, no ocurrió lo mismo cuando se trató de comprar las entradas para su show. En los últimos días, Telefe vive un tenso momento con su promesa musical tras un fatal fracaso.

La producción de las tres pelotas decidió apostar por el uruguayo y darle la oportunidad de presentarse en el Gran Rex. Esto se debe a que en su estadía en la casa su tema "Ya no me duele" logró millones de reproducciones, escuchándose en las radios y en los boliches. Un detalle no menor es que los hermanitos tienen contrato con la productora, en el que aceptan entregar cierto porcentaje de las regalías de sus trabajos, en un lapso de cinco años.

Bautista Mascia decepciona a Telefe

Las alarmas se encendieron al ver que el artista no logró vender ni siquiera la mitad de las entradas disponibles . Fue entonces que se desató una gran polémica; el influencer "El Laucha" contó a sus espectadores detalles del teatro donde Mascia se presentará el 6 de septiembre a las 20:30 horas. Según explicó él mismo cuenta con seis localidades, de las cuales se vendieron mucho menos de la mitad. A través de su cuenta personal de X dejó una incógnita abierta: "¿Llenará el Gran Rex?", preguntó a sus seguidores.

Sólo falta una semana para que el ganador de Gran Hermano toque por primera vez desde su salida del reality show, y al ver el resultado que obtuvo hasta el momento, se remontó a sus redes sociales para intentar vender más entradas... Una medida ¡desesperada!: "Sé que hay muchos de ustedes que todavía no tienen su entrada para el Gran Rex (porque son colgados como yo). Así que organizamos con Boffe un stream para reaccionar a todos los que tienen su ticket y a los que la van comprando mientras estamos en vivo", contó en Instagram.

Bautista Mascia llega al Gran Rex

Recientemente Bautista Mascia lanzó su EP. Se trata de un "Extended Play", es decir un mini álbum de duración media que tiene menos canciones que un disco completo. Allí sacó canciones como París, Voy A Mentir, Los Mejores Días y Ya No Me Duele. Una de ellas tiene como protagonista del videoclip a Denisse González, con quien inició una relación dentro de la casa y que recientemente decidieron poner el título de "novios" al vínculo, según contaron en diferentes stream donde estuvieron presentes el día miércoles.

Donde conseguir las entradas y cuánto cuesta

Los tickets están disponibles en la página web TuEntrada. El Gran Rex cuenta con múltiples ubicaciones, es por esto que los precios van desde $7.500, la entrada más barata, hasta 35.000 mil pesos en las mejores plateas. Hasta el momento, la platea baja es la más vendida, imposibilitando a uno elegir la opción de esos asientos pintados de grises.

Sectores disponibles para el concierto de Bautista Mascia

Los rumores indican que desde la producción de Telefe no están contentos con los resultados de Bautista Mascia y una pregunta se instaló a partir de esto ¿será el nuevo Marcos Ginocchio? Cabe recordar que el salteño juraba ser una promesa en el mundo del modelaje, pero al comenzar el año decidió retomar sus estudios de abogacía, por lo cual ni siquiera pudo asistir a las ultimas galas de Gran Hermano y mucho menos ingresar a la casa los últimos días como el canal deseaba.