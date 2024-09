Camila Deniz blanqueó lo que nadie se esperaba: "No sabía cómo iba a reaccionar"

El pasado jueves, Camila Deniz blanqueó su romance con Gabriela Natalie Atamián, más conocida cono Natte, compañera del programa Cuestión de Peso. Como nunca antes, al hermana de Thiago Medina abrió su corazón y confesó que nunca había sentido algo igual: "No sé si su familia lo sabes", dijo por los allegado de su ahora novia, con risa nerviosa y llevando sus manos a la cara.

La mediática no tiene filtro a la hora de hablar y menos si de amor se trata: " Nunca estuve con una mujer, es la primera vez. Y quiero dejar en claro que no me gustan las mujeres, pero me gusta ella", explicó sobre su nueva pareja.

Una relación que trascendió la pantalla

La joven reveló que le costó contarle a su familia lo que estaba atravesando: "A Thiago fue el último al que le conté porque no sabía cómo iba a reaccionar, y me dijo que si era feliz le diera para adelante", reveló con una sonrisa en su rostro.

El conductor del reality show de salud, Mario Massaccesi se encontraba en el piso junto a la influencer, mientras dialogaban a través de un móvil con la otra participante: "¿Cómo te va? Hay amor me dice Camilota", se lo escucha decir al periodista, quien recibió la afirmación de la otra parte: "Si, hay amor".

Preocupada por los prejuicios de la sociedad, Camila reveló que tenía miedo de compartir la noticia sobre su noviazgo: "¿Sos Feliz?", le consultó el conductor: "Soy Feliz", afirmó ella con los ojos lagrimosos. Por su parte, Natee lejos de pensar en la opinión de los demás, reconoció que fue ella quien dio el primer paso: "Había miraditas desde la primer semana del programa", expresó.

El noviazgo de las participantes de Cuestión de Peso no comenzó en buenos términos, ya que Camila Deniz se encontraba en otra relación: "Estando de novia con Marcelo yo estaba con ella", reveló con la mirada atenta del conductor, quien no pudo ocultar su sorpresa: "Marcelo nos chamullaba a las dos, había onda con las dos. Y después como que hubo algo y después al final elegimos con Cami estar juntas cuando ella estaba con Marcelo", confesó Natee. El joven en cuestión quería hacer un trío con sus compañeras pero estas no aceptaron y decidieron apostar a lo que sus corazones les decían.