Camilota, entre las piñas y el contenido erótico: lanzó su nuevo Only Fans y se viralizó en una pelea de fútbol

La vida de Camila "Camilota" Deniz parece venir arriba de una montaña rusa, de acuerdo a los últimos hechos por los que tuvo notoriedad la participante de Cuestión de Peso y hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina. La influencer pasó de anunciar con una foto muy provocadora su nueva cuenta de Only Fans y su emprendimiento de venta de contenido erótico, a viralizarse por participar de una pelea de chicas en una cancha de fútbol cinco en un partido del que participó con el equipo Team Zikimem.

"Si vos no querés responder es tu problema. La voy a re cagar a palos. Si a vos te pegan yo voy a responder por vos. Corta te digo". Las palabras son de una compañera de la modelo curvy, la que llevaba la camiseta número 10, quien se mostró obsesionada por ir a agarrarse a las trompadas con una rival que intentaba calmar la situación y evitar el conflicto.

En ese sentido, Camilota también estaba en el bando de quienes querían pacificar el conflicto y fue por eso el reproche que recibió en contra. "Pero, boluda, dale", le reclamaba a su amiga y compañera. Si bien la situación se dio mientras jugaba para el equipo Zikimem, la escuadra que suele integrar y de la cual comparte distintas imágenes suele ser el de "Las Virales". Por suerte para todas las participantes, y de acuerdo a lo que trascendió, la pelea no pasó a mayores y logró ser evitada.

El OF de Camilota

La participante de Cuestión de Peso en los últimos días manifestó que la situación económica familiar se encuentra muy golpeada, al punto de que no pudo participar de uno de los controles médicos por no contar con el dinero para pagar un auto que la lleve hasta allí. En este contexto de penurias, como las que suele atravesar gran parte de la población argentina, es que la influencer se animó a vender contenido erótico.

Camila "Camilota" Deniz anunció que tendrá una cuenta de Only Fans.

"Estamos armando el perfil y en breve será el lanzamiento. Muchos mensajes esperando el link. Ya falta menos", escribió Deniz en una historia en la que aparece acostada en una posición muy sensual y con una bandana que cubre parte de su cabello, mientras la otra cae sobre ambos lados de su cara.

Al mismo tiempo, en la imagen también está la captura de un chat de Instagram en donde un usuario le pregunta de forma insistente si vende contenido erótico, casi como la exhibición de una prueba que nadie le había pedido. Más allá de las razones y las necesidades por las que decidió introducirse a este submundo de Only Fans, lo que es un hecho es que próximamente tendrá su cuenta para quienes estén interesados en lo que ella tiene para mostrar.