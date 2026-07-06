Yanina Latorre liquidó a Zoe Bogach después de que mencionara a su hija Lola: "¡Inútil!"

El mundo de las redes sociales volvió a regalar un escándalo inesperado. Esta vez, las protagonistas fueron Yanina Latorre y Zoe Bogach, quienes protagonizaron un explosivo cruce en X que escaló en cuestión de minutos y terminó involucrando a Lola Latorre. Lo que comenzó con un comentario de la panelista sobre un video de la ex Gran Hermano derivó en un intercambio cargado de chicanas, acusaciones y respuestas sin filtro.

Zoe Bogach quiso pelear con Yanina Latorre pero salió perdiendo

Todo comenzó cuando Yanina compartió en su cuenta un video en el que se veía a Zoe haciendo un fuerte descargo por el hate que recibe en redes sociales. Junto a las imágenes, la conductora escribió: "¿Nadie que la aconseje? El fandom me destruye", en alusión al mensaje publicado por la influencer. Lejos de dejar pasar el comentario, la ex participante de Gran Hermano respondió con dureza y apuntó directamente contra la panelista. "¿Yani, vos no serás una? ¡Qué pesada!", lanzó en un primer mensaje.

Nadie q la aconseje?

El "fandom" me destruye https://t.co/Vx7Xb18EvW — Yanina Latorre (@yanilatorre) July 6, 2026

Sin embargo, el intercambio subió aún más de temperatura cuando Zoe decidió involucrar a Lola Latorre. "Yo aconsejaría a tu hija que en las fiestas electrónicas no se la ve tan lúcida", escribió, desatando la inmediata reacción de Yanina. La conductora no tardó en salir al cruce para defender a su hija y respondió con un mensaje contundente. "¡Contestame a mí, inútil! No te metas con mi hija, que no es como vos", disparó.

Letal respuesta de Yanina Latorre

Pero la panelista no se quedó ahí y redobló la apuesta con otra fuerte acusación dirigida a la ex hermanita. "¿Necesitás prensa, no? De inventar sobre Manu, ahora sobre Lola. ¿Nadie que te aconseje?", cerró. El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Zoe Bogach se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados de la jornada, con usuarios que se dividieron entre quienes respaldaron a la periodista y quienes defendieron a la influencer.