Mauro Icardi redobló la apuesta y lanzó una fuerte amenaza contra Yanina Latorre: "A vos te voy a hundir"

La guerra mediática entre Mauro Icardi y Yanina Latorre está lejos de terminar. Cuando parecía que el escándalo había alcanzado su punto máximo con la publicación de la foto del supuesto amante de la China Suárez, el delantero respondió con un durísimo descargo en sus redes sociales y elevó todavía más la temperatura del conflicto. Lejos de optar por el silencio, Icardi utilizó sus historias de Instagram para contestarle directamente a la panelista con un mensaje cargado de ironías, acusaciones y una amenaza que rápidamente se volvió viral. "¿Qué pasó Aruzza? ¿Andás nerviosa? Recuerdo tus dichos que eran algo así como: 'la gente se aburrió y ya no venden' pero cómo que no, si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X", comenzó escribiendo.

La amenaza de Icardi a Yanina Latorre

Pero el futbolista fue todavía más allá y aseguró tener material comprometedor sobre la vida privada del matrimonio de Yanina y Diego Latorre, aunque no presentó pruebas públicamente. "Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", disparó.

En el mismo mensaje, volvió a utilizar un calificativo con el que ya había atacado anteriormente a la conductora. "Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada CORNUDA. Se ve que el atún no alcanza en BsAs y por Miami solo come mejor", escribió. Pese a la dureza de sus palabras, aseguró que no difundirá ese supuesto material. "Pero por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar", afirmó.

Sin embargo, cerró su descargo con una frase que sonó a advertencia directa para la periodista. "¡¡¡¡A VOS, TE VOY A HUNDIR!!!! Y con cosas reales, no como todo lo que publicas siempre inventado basado en tu única fuente", concluyó. El nuevo cruce comenzó luego de que Yanina Latorre respondiera a una publicación en la que Icardi se había burlado de ella compartiendo una imagen disfrazada de payasa y llamándola "cornuda".

Como contraataque, la conductora publicó en sus redes la fotografía del hombre al que señaló como supuesto tercero en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez. "Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito", escribió en plena madrugada. Horas después, durante su participación en A la Barbarossa, redobló la apuesta. "A buen entendedor pocas palabras. Si hay foto, hay chats y hay pruebas", aseguró.

Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera de apenas 26 años.

Según explicó, la imagen habría aparecido durante la crisis que atravesó la pareja tras la irrupción de Ekaterina Ojeda, episodio que coincidió con una separación temporal entre el futbolista y la actriz. "Entra un nuevo personaje a cuadro. En medio de esta historia apareció esta foto", sostuvo. Además, lanzó una ironía dirigida a la China Suárez. "Es muy buen mozo el chico. Se ve que le gustan los pilotos", comentó, en alusión a los rumores que tiempo atrás también la vincularon con Franco Colapinto.

Con el correr de las horas trascendió que el hombre señalado por Yanina sería Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera de 26 años. La propia periodista confirmó que incluso mantuvo contacto con él. "Hablé con el de la foto", reveló. Según anticipó, ese intercambio le habría permitido acceder a chats y otros elementos que, de acuerdo con su versión, respaldarían sus afirmaciones. Incluso adelantó que ese material podría difundirse en su programa de radio por El Observador.