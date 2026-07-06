Wanda Nara mostró el fuerte vínculo con sus cinco hijos en medio de la guerra con Mauro Icardi: "Paseo familiar"

Mientras el conflicto con Mauro Icardi sigue ocupando titulares y el futuro del futbolista continúa sin definirse, Wanda Nara decidió hacer una pausa en la disputa mediática para dedicarles el día por completo a sus cinco hijos. La conductora organizó una salida familiar en Buenos Aires y compartió distintos momentos de la jornada a través de sus redes sociales.

El plan tuvo lugar en el Campo Argentino de Polo, en el barrio porteño de Palermo, donde se desarrolló una nueva edición de Imagina Bocha, un evento pensado para chicos con juegos y actividades al aire libre.

Wanda Nara compartió una tierna postal con sus cinco hijos en plena disputa con Mauro Icardi

Antes de salir, Wanda ya había anticipado cómo estaba el clima con una historia de Instagram en la que mostró el cielo completamente nublado y escribió: " Día lluvioso ". Sin embargo, lejos de cancelar la salida, preparó a toda la familia y emprendieron camino hacia el evento.

Al llegar, la empresaria publicó una tierna imagen bajo un paraguas junto a sus cinco hijos. En la postal se los ve formando un círculo alrededor de ella, protegidos del agua y listos para disfrutar de la jornada. Sobre la fotografía escribió una frase que resumió el espíritu del encuentro: "Plan familiar".

Wanda Nara presumió de una tarde de juegos con sus hijos

En medio de este día soñado, una declaración sorprendió y es la de Ana Rosenfeld en medio del escándalo legal entre Nara e Icardi: "Hablé con Ana porque había visto una fotografía donde está Wanda con sus hijas y también sus hijos. Entonces le consulté si ya volvieron las hijas con Wanda y me pone: 'No, solo fueron de paseo con los varones'", con la periodista Cora Debarbieri para Infama.

En la misma línea, aseguró que las nenas: " Querían un paseo familiar ", reveló .

Francesca Icardi en Imagina Bocha

Wanda siguió cada uno de los desafíos de cerca y se mostró relajada durante toda la jornada. Con un look de abrigo, el cabello suelto y una sonrisa permanente, acompañó a sus hijos en cada uno de los juegos y luego compartió con ellos un momento de descanso dentro del auto familiar.

Quien también decidió retratar el encuentro fue Valentino López. El hijo mayor de Wanda publicó una selfie junto a Francesca e Isabella, una imagen que muchos interpretaron como una muestra del cariño y la alegría por reencontrarse con sus hermanas. Además, compartió algunos videos de los juegos y las actividades que disfrutaron durante la tarde.

Valentino López presumió a sus hermanas

Según reveló la periodista Naiara Vecchio, el domingo familiar no terminó allí. De acuerdo con la información difundida, Wanda tenía previsto que, por la noche, Francesca e Isabella volvieran a encontrarse con su padre para seguir compartiendo tiempo con él antes de su regreso al fútbol europeo.

MauroIcardi permanece en Argentina mientras define su futuro profesional, con las negociaciones abiertas para renovar con el Galatasaray o continuar su carrera en otro club. Luego de esos días junto a su padre, las nenas viajarían con Wanda Nara a Milán, donde la familia tiene previsto disfrutar de unas vacaciones antes del inicio de una nueva etapa.