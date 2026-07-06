Sofi Martínez contó la verdad sobre su relación con Messi: "Tengo la frustración de que..."

Sofi Martínez sacarle tarjeta roja contra sus detractores. Tras días de rumores malintencionados y teorías conspirativas en redes sociales que buscaban instalar un conflicto inexistente entre ella, Lionel Messi y su familia, la periodista de Telefe habló desde Atlanta y puso las cosas en su lugar; así, una vez más, con altura y profesionalismo, Sofi aclaró los tantos.

Todo comenzó a aclararse tras el vibrante triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde por 3-2. En la zona mixta, donde las tensiones suelen estar a flor de piel, el capitán tuvo un gesto que fue un mensaje directo a los opinólogos.

Sofi Martínez

Antes de comenzar la entrevista, Messi se acercó a Sofi y, con una sonrisa que desarmó cualquier invento mediático, disparó: " Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo ", dijo aclarando que está al tanto de lo que se dice y que, lejos de estar molesto, mantiene la buena onda de siempre con la cronista que lo emocionó en Qatar.

En diálogo con A la Barbarossa, Sofi enfrentó las preguntas de Pía Shaw y fue contundente al explicar el origen de la polémica, vinculada a un supuesto desplante de Messi mientras saludaba a Maxi López. Sin dar vueltas, la periodista explicó lo sucedido: "Decir el reencuentro es raro porque cada vez que Leo pasó por zona mixta le pregunté por cada uno de los partidos. Después se armó toda una bola que no tenía ninguna lógica", arrancó diciendo Sofi para desmentir cualquier distanciamiento previo.

JAJAJA MESSI JODIENDO CON SOFI MARTINEZ



"SI TE MIRO PORQUE TE MIRO

SI TE SALUDO, E POQUE TE SALUDO" pic.twitter.com/0jnkNL9Q73 — Messi out of Context (@OutMessi_) July 4, 2026

Sobre los rumores en plataformas digitales, fue tajante: "La última semana se armó todo un lío por un tuit que decía que existía algún problema con mi trabajo y la Selección, con mi trabajo en el Mundial, cosa que nunca tuvo nada de cierto".

Además, se tomó el tiempo de detallar el episodio con Maxi López que los haters usaron para atacarla: "Él salía a hacer la entrada en calor, lo ve a Maxi, que fue su compañero en Barcelona, es amigo y exfutbolista, le da un abrazo. Nunca saluda a periodistas en ese momento. Yo me mantuve al margen, me puse feliz por Maxi, por su emoción. Fue un momento hermoso al aire para todos, súper emocionante", dijo y cerró con una frase que resume su sentir: "Tengo la frustración de que hayan transformado ese momento, que fue hermoso para todos los que estábamos compartiendo la transmisión de Telefe, en algo malo".

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Horas antes, y para terminar de sepultar cualquier sospecha de celos o cortocircuitos familiares, salió a la luz el gesto que tuvo Antonela para con la periodista. Lejos de la imagen de confrontación que algunos quisieron vender, la esposa del capitán se encargó de llevarle tranquilidad a Sofi de manera directa.