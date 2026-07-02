La fake mundial de Feinmann: reveló amenazas narco a futbolistas ecuatorianos antes del partido con México

Luego de haber juzgado con dureza a Flor Peña por la noticia falsa que soltó en Luzu TV sobre el fallecimiento de Jorge Messi, Eduardo Feinmann probó de su propia medicina con una fake news que lanzó que tuvo trascendencia internacional: el periodista se hizo eco de versiones en las redes y aseguró que cinco futbolistas de la Selección de fútbol de Ecuador habían sido amenazados por grupos narcos mexicanos para que pierdan el partido de esta semana en el Estadio Azteca. La prensa ecuatoriana desmintió lo que aseguró el argentino y fue muy crítica con la irresponsabilidad del conductor de A24.

"Tema del Mundial. Es bastante complicado porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cártel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con cinco jugadores con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México. Impresionante", aseguró Feinmann al aire de Radio Mitre, durante la mañana de este jueves. "Fueron amenazados para que pierdan el otro día en el Estadio Azteca frente a México", agregó después.

El columnista deportivo de Feinmann aclaró que no había sido ni confirmado ni desmentido, pero añadió que muchos ecuatorianos jugaban en la Liga de México y que "tranquilamente pueden conocer situaciones que tienen que ver con el día a día, dónde juegan, dónde paran, la familia, los hijos". Al mismo tiempo hasta se animó a comparar lo sucedido con el asesinato de Andrés Escobar en Colombia, tras la derrota de su equipo en Estados Unidos 1994, un caso que sí tuvo como autores a grupos narcotraficantes.

"Lo que son los narcos, ¿eh? Impresionante. Y parece que los narcos quieren a toda costa que México salga campeón del mundo", sumó Feinmann, antes de cerrar el tema en su programa radial. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) nunca mencionó nada de eso, aunque sí protestó por los ruidazos mexicanos en el hotel donde se alojaron sus jugadores. Eso fue la crítica más dura que lanzaron.

La prensa ecuatoriana lo negó

"La Selección ecuatoriana de fútbol no recibió ningún tipo de amenazas previo al partido contra la Selección de México. Esto es información que podemos dar porque la hemos recabado", afirmó el periodista Daniel Navas al aire de la señal DSports, luego de la repercusión que tuvo lo dicho por Feinmann. "Es falso. Incluso la gente cercana nos escribe. Por favor, no se dejen llevar. Esto es completamente falso y lo que ocurrió en la cancha se limita a temas deportivos y futbolísticos", aportó su colega Theo Sposso.

La periodista Kristy Alvarado también negó lo sucedido y hasta especuló las razones por las que puede parecer verosímil el relato. "La forma en la que sucede la eliminación de Ecuador y los primeros 30 minutos hacen que la gente quiera buscar respuestas, y en esas respuestas pueden pensar que esto es verdad o caer en mentiras para tratar de entender qué sucedió, que fue algo futbolístico", explicó. "No tiene fundamento alguno. No pasó absolutamente nada. Es un rumor de redes. Una falacia, una mentira", cerró Sposso.