Occhiato rompió el silencio sobre Flor Peña y confirmó que el conflicto ya llegó a la Justicia: "Ya no está todo bien"

Después de varias semanas de rumores y especulaciones, Nicolás Occhiato decidió hablar. Recién llegado de Miami, donde Luzu TV realizó la cobertura del Mundial 2026, el conductor confirmó que el conflicto con Florencia Peña dejó de ser una simple polémica mediática para convertirse en un tema judicial. En diálogo con Puro Show, el creador de Luzu TV se refirió por primera vez al estado actual de la relación con la actriz, quien abandonó el canal luego de protagonizar la difusión al aire de una fake news sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Consultado sobre si hoy existe diálogo entre ambos, Occhiato fue contundente: "No, por ahora no".

Sin embargo, aclaró que después del episodio sí hubo un encuentro para intentar limar asperezas. "La charla existió después del hecho y había estado todo bien. Fue una charla que va a quedar en el ámbito de lo privado", reveló. Pero ese escenario cambió por completo cuando la situación pasó al terreno legal. Según trascendió, Flor Peña reclama una importante suma de dinero tras su salida del canal, y para Occhiato ese fue el punto de quiebre definitivo. "Al querer hacer una demanda y pedir la cantidad de dinero que está solicitando ya no está todo bien", sostuvo.

Cuando le preguntaron si todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial, el conductor evitó entrar en detalles. "Prefiero no hablar", respondió, manteniendo el perfil bajo sobre una causa que ya quedó en manos de la Justicia. En otra parte de la entrevista, Occhiato también fue consultado por cómo vive personalmente este conflicto. "Lo atravieso", respondió con sinceridad, aunque volvió a marcar límites cuando intentaron profundizar sobre el tema. "Prefiero no hablar del tema", insistió.

Otro de los temas que despertó interés fue el futuro de Marley en Luzu TV. El conductor, que se quedó en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial, aparece como una de las figuras fuertes del canal y su continuidad todavía genera expectativas. Occhiato contó que ambos conversaron durante la estadía en Miami, aunque prefirió mantener el contenido de esa charla en reserva. "La charla prefiero dejarla en el ámbito de lo privado", expresó. De todas maneras, dejó en claro cuál es su deseo. "La está rompiendo Ale, así que sí ojalá que sí", dijo en referencia a Alejandro Wiebe.

Flor Peña en Luzu TV

Además del conflicto judicial con Peña, el productor aprovechó para responder a otra de las versiones que circularon durante las últimas semanas: una supuesta pérdida de anunciantes tras la polémica. Lejos de confirmar esa versión, aseguró que la situación comercial del canal atraviesa un buen momento. "Fijate los programas la cantidad de chivo que metemos. De hecho es todavía mayor cantidad de la que teníamos antes", afirmó.

Occhiato también explicó por qué gran parte del equipo de Luzu TV regresó antes de que terminara el Mundial 2026, decisión que alimentó diferentes especulaciones en redes sociales. Según explicó, todo había sido planificado desde el comienzo de la cobertura. "Estuvo siempre así previsto porque no muy largo el Mundial y nosotros llevamos a todo el equipo completo a hacer el programa desde allá. Lo conté el primer día que lo comuniqué que volvíamos para esta instancia", explicó.

Y agregó que mantener durante más tiempo semejante despliegue logístico era inviable. "Al tener todo un equipo no podíamos estar tanto tiempo allá. Marquitos (Giles) se quedó y va a hacer cobertura desde ahí", detalló. Todo comenzó el 18 de junio, cuando Flor Peña difundió en vivo un rumor falso sobre la salud de Jorge Messi durante El Show del Verano. El episodio obligó a Luzu TV a emitir un comunicado y derivó rápidamente en la salida de la actriz.