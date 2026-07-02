La Maciel se sacó y mostró su vaginoplastía en vivo: "Chúpenme bien la..."

La reconocida influencer y cantante La Maciel volvió a sacudir las redes sociales con un episodio que dejó a todos impactados. Muy fiel a su estilo, Jessica Eli Maciel estalló contra quienes la critican y, en un momento de furia total, decidió mostrar frente a cámara el resultado de su cirugía de reasignación genital para callar a sus haters.

El estallido ocurrió durante una transmisión donde la mediática no pudo contener su bronca ante los ataques que recibe constantemente en sus perfiles. Mientras mostraba la zona de su vagina, resultado de una intervención realizada hace ya unos años, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral.

La Maciel

"Esto es para todas ustedes que es como que se atacan. Primero que ya hicieron un perfil con la foto. Bien esta, chupenme bien la argolla, bien chupada, me la chupan bien todas, ridículas y ridículos también", dijo a los gritos en un video que ahora recorre todas las redes sociales.

Lejos del escándalo momentáneo, La Maciel ya había hablado con profundidad sobre este proceso en el programa de streaming Divas Diary, conducido por Rami Bilbao. En aquella oportunidad, la influencer derribó mitos y explicó que la vaginoplastía no es un requisito, sino una elección de vida sumamente compleja.

"No es necesario solo por ser trans, es una decisión personal de cada una como también operarte las tetas. Es un trabajo mental muy fuerte porque es un cambio irreversible y el peor error que han cometido otras es porque están en el laburo sexual y piensan que van a laburar más porque tienen vagina o que todo va a ser más fácil", contó sin tapujos.

Incluso, con su habitual desparpajo, dio detalles técnicos sobre cómo el tamaño previo influye en el resultado final: "A los hombres lo que más les gusta es la poron**. Yo encima la tenía grande. Pero lo bueno de eso es que de eso depende la profundidad de la vagina. Cuando es muy chiquita te tienen que hacer injerto y tiene una recuperación que tarda más".

La Maciel

Detrás de la mujer que hoy hace reír y escandaliza a miles en redes sociales, hay una historia de supervivencia extrema. Jessica Eli Maciel tiene 47 años, nació en Los Polvorines y se crió en Grand Bourg, en un contexto de pobreza extrema junto a sus siete hermanos.

Su identidad la puso en conflicto con su entorno desde muy temprano. A los 13 años, tras ser descubierta vistiéndose como mujer, fue expulsada de su casa por su propio padre y sus hermanos y, en un relato estremecedor, Jessica recordó haber escuchado que planeaban matarla, lo que la obligó a huir esa misma noche con lo puesto.

La Maciel

Así las cosas, se refugió en trenes, durmió en la calle y atravesó décadas donde la exclusión y la violencia eran la norma para las mujeres trans de su generación. Hoy, esa resistencia se transformó en una comunidad fiel que la sigue en cada paso.

¿Qué es y en qué consiste una vaginoplastía?

Para entender el proceso que atravesó La Maciel, es necesario precisar que la cirugía genital de confirmación de género es una intervención compleja. No consiste solo en crear una cavidad vaginal, sino en recrear toda la vulva para que sea lo más parecida posible, tanto en aspecto como en función, a los genitales femeninos.

Es fundamental destacar que se trata de una cirugía de carácter irreversible. Implica la resección de los genitales masculinos (orquiectomía y penectomía) para la posterior construcción del conducto vaginal y los labios, un paso definitivo en la transición de muchas mujeres trans.