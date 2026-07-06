Mauro Icardi quedó en offside: el Galatasaray lo humilló con un gesto que nadie esperaba

Mientras Mauro Icardi mantiene un intenso enfrentamiento mediático con Yanina Latorre, su futuro en el Galatasaray continúa envuelto en incertidumbre. Las negociaciones para renovar su contrato permanecen paralizadas desde hace semanas y, en las últimas horas, un nuevo gesto del club volvió a encender las especulaciones sobre una posible salida.

La dirigencia del equipo turco le habría acercado una propuesta para extender el vínculo por una temporada, aunque con una importante reducción salarial. El delantero rechazó esa oferta y respondió con una contraoferta que, hasta el momento, no obtuvo respuesta .

Mauro Icardi sin club y en crisis con la China Suárez

Quien confirmó el estado de las negociaciones fue Elio Pino, representante del futbolista, que reveló que las conversaciones quedaron completamente estancadas tras la primera reunión: "El 18 de mayo se celebró una reunión entre el Galatasaray y yo respecto a la renovación del contrato del señor Icardi. Dado que las expectativas de las partes no coincidían, esta reunión no tuvo un resultado positivo", explicó el agente. Además, remarcó que desde entonces no hubo avances entre las partes: " No se ha llevado a cabo ninguna otra conversación ni negociación ".

Según contó Yanina Latorre, la propuesta del Galatasaray contemplaba una extensión de apenas un año y un recorte cercano al 50% del salario del rosarino, lo que dejaría su contrato en una cifra de entre 2,5 y 3 millones de euros por temporada. Icardi, en cambio, pretende firmar por dos años y mantener un sueldo cercano a los 6 o 7 millones de euros.

La conductora también aseguró que la falta de definiciones sobre el futuro deportivo del delantero lo tendría golpeado anímicamente y que esa situación incluso habría generado tensiones con la China Suárez. Según deslizó, la actriz llegó a cambiar de colegio a sus hijos tras instalarse con él en Turquía, apostando por una continuidad que hoy está lejos de estar garantizada.

Mientras el conflicto contractual sigue sin resolverse, el Galatasaray presentó durante el fin de semana las nuevas camisetas titular, suplente y tercera para la temporada 2026-2027, confeccionadas por Puma y que utilizará en la próxima edición de la Süper Lig.

El Galatasaray presentó sus nuevas camisetas y Mauro Icardi no apareció ni en las sombras

La nueva casaca titular conserva el tradicional diseño "parçalı", con los históricos bloques rojos y amarillos, aunque esta vez en tonalidades "Summer Sunset" y "Dark Cherry", inspiradas en los atardeceres de Estambul.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue otra cuestión: Mauro Icardi no apareció en el video de lanzamiento ni en las imágenes promocionales difundidas por el club . En la campaña participaron varios futbolistas del plantel, pero el delantero, que hasta hace poco era una de las principales figuras del equipo, brilló por su ausencia.

Nueva camiseta del Galatasaray

A ese detalle se sumó otro gesto que alimentó aún más los rumores: tampoco interactuó con ninguna de las publicaciones oficiales del Galatasaray: no comentó ni dejó su tradicional "Me gusta" en las imágenes de presentación.

La guerra continúa

En paralelo, Icardi continúa protagoniza un fuerte cruce con Latorre que se desarrolla casi exclusivamente a través de las redes sociales y que suma nuevos capítulos prácticamente a diario.

Mauro Icardi cruzó una vez más a Yanina Latorre

El futbolista volvió a responder con ironías en una historia de Instagram, donde escribió: "Día lluvioso y... deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y ¿cambiamos de tema?".

Lejos de bajar el tono, luego publicó otro mensaje en el que apeló a sobrenombres despectivos para referirse a la conductora: "¡¡¡Ayyyyyyy. Aruzza, Arruza o mejor dicho chiruza!!!".

Yanina Latorre respondió a Mauro Icardi

Yanina no tardó en contestar. En una historia de Instagram evitó mencionar directamente al futbolista, aunque dejó clara su postura sobre quién ocupa el centro del escándalo: "Novela Turca/ Wandagate: protagonista Wanda Nara". Luego agregó: "Autora Yanina". Y cerró con una frase que volvió a encender la polémica: " Lo demás es cotillón ".

Con las negociaciones congeladas, una campaña publicitaria que lo dejó afuera y un enfrentamiento mediático que no da tregua, el panorama de Mauro Icardi en Turquía parece atravesar uno de sus momentos más delicados desde su llegada al Galatasaray.