Caso Maradona: el último cumpleaños de Diego, el saludo de Cristina y las imágenes que anticipaban la tragedia

Una imagen que permaneció guardada durante casi seis años volvió a ponerle rostro al dramático deterioro que atravesaba Diego Armando Maradona en las últimas semanas de su vida. En el marco del juicio que busca determinar las responsabilidades por su muerte, este lunes se conoció un video inédito grabado el 25 de octubre de 2020, durante el cumpleaños número 60 del astro, apenas tres semanas y media antes de su fallecimiento. La filmación fue presentada por el abogado Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda, durante la declaración de Vanesa Morla, asistente personal de Maradona. Aunque el tribunal no autorizó su reproducción en plena audiencia, las imágenes trascendieron una vez finalizada la primera parte del debate y rápidamente se convirtieron en una de las secuencias más impactantes del proceso.

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El video fue registrado en la casa que Diego ocupaba en Brandsen, donde vivía mientras dirigía a Gimnasia y Esgrima La Plata, antes de ser sometido a la cirugía por el hematoma subdural que cambiaría el curso de sus últimos días. Sentado en el comedor, con un habano en una mano y una bebida energizante sobre la mesa, Maradona recibe un llamado telefónico que le acerca Vanesa Morla. Del otro lado de la línea estaba la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que quiso saludarlo por su cumpleaños. "Escúchame, querido, te quería decir que te quiero mucho y quería llamarte en estos 60 porque sos el único argentino, uno de los pocos en verdad, que le ha dado alegrías a la gente y ha puesto a la bandera argentina en lo más alto del mundo. Así que no podía dejar de llamarte", le dice Cristina.

La respuesta de Diego es breve. Ante la pregunta sobre cómo se encontraba, contesta: "Bien, bien", mientras sostiene el habano. Luego agrega: "Estoy yendo para Gimnasia". Antes de cortar la comunicación, la ex presidenta vuelve a despedirse con afecto: "Bueno, Dieguito. Nada, querido. Cuídate mucho. Y un beso enorme en estos sesenta años, ¿sí?" Maradona agradece el saludo y Cristina concluye: "Te quiero, querido. Gracias". Pero más allá del contenido de la conversación, lo que conmueve es el estado físico que exhibe el Diez en las imágenes. Su rostro, sus movimientos y su expresión reflejan un deterioro evidente que, horas después, quedaría expuesto frente a millones de argentinos. Ese mismo día asistió al estadio Juan Carmelo Zerillo para recibir un homenaje por su cumpleaños.

Piden justicia para esclarecer la muerte de Diego Maradona

En aquella oportunidad, caminó con enormes dificultades, fue recibido por Claudio Tapia, Marcelo Tinelli y otros dirigentes del fútbol argentino, recibió placas y dos tortas, pero debió retirarse antes del partido entre Gimnasia y Patronato por recomendación médica. Nadie imaginaba entonces que esa terminaría siendo la última aparición pública de Maradona. La preocupación que generó su estado derivó en una consulta médica en el sanatorio Ipensa de La Plata. Los estudios revelaron un hematoma subdural que obligó a una intervención quirúrgica en la Clínica Olivos.

Tras la operación fue trasladado a una casa en Tigre para continuar con una internación domiciliaria. Apenas un mes después, el 25 de noviembre de 2020, Diego murió allí como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Además del impacto que provocó el video, la audiencia dejó nuevos testimonios sobre uno de los puntos más discutidos del proceso: si Maradona realmente sabía que sería trasladado a una internación domiciliaria. Consultada por el abogado Fabián Améndola, Vanesa Morla respondió: "Diego sabía que iba a ir a una casa con enfermeros, si el título era internación domiciliaria no lo sé, no estaba en la cabeza de él".

La asistente también aseguró que el propio Maradona participó en la elección de la vivienda donde finalmente pasaría sus últimos días. "Diego eligió la casa", afirmó. Y explicó cómo fue ese proceso. "Se decide ir a la casa de Tigre para estar cerca de la casa de una de sus hijas y Diego acepta eso. Se empiezan a buscar opciones, pero no había tanta cantidad de casas. Había solo cuatro para tomar posesión en el momento. Diego las ve, elige una y luego se envía un link con videos y fotos extra".

Según su relato, buscó que esa decisión quedara documentada para evitar futuras controversias familiares. "Yo le envío la publicación a Jana, a quien convoco personalmente para que la vea. Le mando el link a Verónica Ojeda también, que estaba enojada porque no quería que Diego vaya a Tigre. Había reclamos y malestar familiar, por eso le pido a Jana que venga a ver la casa y la evalúe, para que después no se diga quién la eligió y que no salga en los medios otra cosa".

Durante su declaración, Vanesa Morla también recordó cómo vivió aquellos últimos días y aseguró que nunca imaginó el desenlace. "Yo creía que Diego estaba bien", afirmó al referirse a la internación domiciliaria. La testigo contó además cómo recibió la noticia de la descompensación que terminaría con la muerte del exfutbolista: "Pomargo me llama y me cuenta que Diego se descompuso, le pregunté qué onda y no me dijo más nada y me cortó. Después me volvió a llamar, no me dijo que falleció, pero entendí que era algo más grave. Me volvió a cortar y ahí llamé a Verónica para avisarle".

El juicio por la muerte de Maradona

Otro de los momentos que generó mayor impacto fue cuando se reprodujo un audio del neurocirujano Leopoldo Luque -uno de los principales imputados- en el que advertía que Diego "en cualquier momento la puede quedar". Frente a ese material, Vanesa Morla sostuvo: "En mi mundo no existía la posibilidad de que pudiera pasar la muerte de Maradona. Para mí era un lenguaje médico. Ahora, escuchando esto, lo puedo tomar como que me está pidiendo si le puedo facilitar cosas que estaban a mi alcance". La asistente también identificó a los profesionales que integraban el equipo médico durante los últimos meses de vida del Diez. "Estaba la doctora Cosachov y Díaz y otros médicos que no conozco los nombres", declaró.