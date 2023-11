Caniggia desmintió su separación de Sofía Bonelli y disparó contra Nannis: "La causa en sí es una infamia"

El clan Caniggia estaría atravesando su peor momento: así como siempre fueron noticia por distintos acontecimientos que sucedían alrededor de ellos principalmente por cosas llamativas, novedosas y quizás hasta de humor, hace un tiempo que lo que los hace aparecer en los portales es justamente la lejanía que mantienen y la soledad entre todos. Una denuncia de por medio, hijos que piden el cariño de sus padres y los progenitores que no pueden ni verse.

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis

El último año sin dudas que fue el peor. Por un lado, se dio a conocer la denuncia que le realizó Mariana Nannis a Claudio Paul Caniggia por abuso sexual agravado y eso fue sin dudas el detonante que le faltaba para que la relación entre ambos esté totalmente rota. Hace años que ya no podían compartir ni siquiera el mismo espacio y de esa forma, se armó la verdadera grieta entre padre y madre.

Pero mientras los dos se pelean con abogados y denuncias de por medio y ya ni siquiera pueden mantener ningún tipo de contacto, en el medio están sus tres hijos siendo verdaderas víctimas de sus padres: Charlotte, Alex y Axel. Si bien el menor de ellos le esquiva a la fama y la popularidad por lo cual no se sabe cuál es su parecer, los mellizos rompieron el silencio y demostraron su enojo con sus progenitores que hasta el momento brillan por su ausencia.

En primera instancia fue Charlotte quien debió afrontar las preguntas sobre su relación con sus padres y la respuesta, llena de tristeza y dolor, dejó repensando a más de uno en la televisión: "Mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema. Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años. Sin embargo, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil. Ellos no me llaman nunca. Me gustaría que algún día levanten el teléfono y me digan: 'Hola hija, estoy orgulloso de vos', pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron".

charlotte-caniggia

Y si bien Alex Caniggia decidió un poco hacerse a un lado el día que comenzó su relación amorosa con Melody Luz y después tomaron el impulso de formar una familia con la hija que tuvieron en común llamada Venezia, no dudó en meterse en la polémica y aseguró que con su padre tiene una relación bastante distante casi sin contacto pero con su madre está sumamente peleado porque fue Nannis quien lo echó tanto a él como a su novia del departamento donde estaban viviendo en las semanas previas al nacimiento de la bebé.

Si ya la familia Caniggia era un despelote, todo se aumentó aún más cuando hace un mes, la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento del "Pájaro" Caniggia por abuso sexual agravado a su ex mujer, Mariana Nannis, quien lo denunció por un ataque ocurrido en 2018 cuando compartían un departamento del Hotel Faena de Puerto Madero.

Además, los jueces Mariano Scotto y Juan Cicciaro mantuvieron el embargo por 5 millones de pesos contra Caniggia que había impuesto la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini. Hace dos meses, la magistrada impuso un embargo millonario e imputó por abuso sexual al exfutbolista, hoy radicado en Madrid, y los camaristas sostuvieron que "en modo alguno puede aparecer como arbitraria la apreciación que de ellas formuló la magistrada interviniente".

caniggia-nannis

La defensa de Caniggia había negado tanto la calificación legal como la existencia del abuso sexual, pero los camaristas entendieron que "ante la evidencia de que el hecho investigado no contó con testigos presenciales ni otra probanza directa, los sucesos que configuran delitos contra la integridad sexual deben ser reconstruidos a partir de la prueba indiciaria con que se cuente".

Sin embargo, después de mantenerse callado desde el día en que se dio a conocer la denuncia, el ex futbolista decidió romper el silencio mediante una nota de voz enviada a la periodista Pía Shaw mientras se transmitía el programa A la Barbarossa, en la cual respondió cuál es su sensación tras quedar procesado en una causa por abuso sexual contra su ex esposa por la cual irá a Juicio Oral. "La causa en sí es una infamia. Es nefasta", indicó.

Más allá de desmentir que aquel suceso denunciado haya existido, dejó en claro que encontrarse en esta situación es perjudicial para aquellas personas que realmente atravesaron una situación así porque les quita credibilidad. "Es una burla desde el punto de vista del derecho. Es una burla a aquellas personas que sufren este tipo de maltratos o abusos".

Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli

Por otra parte, aclaró sobre los rumores que surgieron acerca de una supuesta separación o conflicto de pareja con su actual novia, Sofía Bonelli, y manifestó que todo lo que inventan de él y lo que se dice en los medios "es una mentira detrás de otra siempre".

Pero a la hora de enviar esos audios se la escuchaba de fondo con ruidos para llamar la atención a la mismísima Bonelli quien también participó del pequeño cruce de audios y expresó: "Ya sé de donde puede venir esto. Porque obviamente que viene del otro lado. A veces salen a joder con estas cosas", señalando sin mencionar a Nannis. Y agregó: "Con Claudio está todo bien".