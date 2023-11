Signorini reveló la verdad sobre el doping de Maradona en el 94: "Grondona lo sacó del Mundial"

El Mundial disputado en Estados Unidos, en el año 1994, no será 100% recordado por quien logró consagrarse ni tampoco por el juego o los futbolistas, sino más bien por lo sucedido con Diego Armando Maradona y la famosa enfermera retirándolo del campo del juego para el doping. Aquel doping que le quitó la sonrisa a no sólo quien era el mejor jugador de la historia, sino también a todo un plantel y los fanáticos de ver aquella zurda mágica que conquistó miradas y corazones.

Diego Maradona retirándose del campo de juego con la enfermera para el doping.

Con el correr de los años las cosas comenzaron a ser más claras. El doping no sucedió así porque sí, sino que hubo una trama por detrás que habría complicado a Maradona sólo por beneficio propio de una persona en cuestión: Julio Humberto Grondona. La Copa del Mundo pareció poco importar y por ende, la presencia de "Pelusa" mucho menos, sino que lo que estaba en juego era el cargo que asumiría tiempo después el ex presidente de la Asociación de Fútbol Argentino.

La Selección Argentina un poco brilló por su ausencia en aquel Mundial. Comenzó con el pie derecho imponiéndose por 4 a 0 ante la Selección de Grecia y en el segundo partido, el triunfo 2 a 1 contra Nigeria que podría haber sido el más importante, terminó siendo uno de los encuentros que más marcado quedó en la historia y no por lo futbolístico sino por el -maldito- doping a Maradona.

El Mundial siguió con total normalidad y la Albiceleste llegó hasta los octavos de final por ser elegido como uno de los mejores terceros del total de los grupos, hasta que se topó contra Rumania y una derrota 3-2 fue lo que impulsó su vuelta al país. Pero ese día no importó del todo el haber quedado eliminado de la competencia, sino más bien todo lo que sucedía alrededor. ¿Qué le pasó al Diego?

Diego Maradona Mundial 1994.

El triunfo ante Nigeria que parecía ubicar a la Selección con un pie en los octavos de final pasó a un segundo plano y lo más recordado de aquel partido no sólo en ese momento sino que seguirá replicado en la memoria por muchos años más, fue la imagen de la enfermera Sue Ellen Carpenter yendo a buscar y llevando de la mano a Diego al control, que posteriormente daría positivo y arruinaría el Mundial para Argentina.

Pero quien tiene más que en claro todo lo que pasó aquella vez es nada más ni nada menos que Fernando Signorini, el histórico preparador físico del Diez y quien vivió en carne propia cómo intentaron apagar la imagen de Maradona sólo por beneficio propio. ¿Dónde contó su verdad? Fue en un capítulo de la serie "La hija de Dios: Dalma Maradona", en el cual protagonizó un capítulo dando detalles de aquella extensa jornada.

"A 8 días del comienzo del Mundial como el Doctor Ugalde, que era el médico de la Selección, venía siempre y decía junto al representante Marcos Franchi: 'Tantas pastillas que le das, yo tengo miedo'. Entonces le digo: 'Escuchame una cosa, ¿por qué no le decís a Grondona que baje una orden de FIFA para hacer un control antidoping a todo el equipo?'. Tomo dos o tres mates y veo que sale Grondona. Voy otra vez a la habitación de Ugalde y le digo: '¿Y?'. 'Dijo que no', me dice. '¿Cómo que dijo que no? ¡Podemos tener una bomba atómica abajo de la mesa!' Eso me quedó", explicó en un principio.

Fernando Signorini

"Cuando se produce lo que se produce después del partido con Nigeria, yo estoy en mi habitación y a los cinco minutos golpean. Abro la puerta y Daniel Cerrini estaba llorando. Me dice que Marcos Franchi le había confirmado que el doping positivo era de Diego. '¿Qué hago?', me pregunta. 'Tomate un avión y andate al fin del mundo. Porque está llegando Don Diego y si te encuentra te pega un tiro en la cabeza'", agregó.

Y luego de eso, dio el testimonio que hasta el momento no se conocía: la reacción de Diego. "Con Marcos entramos a la habitación, estaba la puerta del baño a la izquierda y en la primera cama estaba Diego. Le paso la mano, le hago piojito y le digo: 'Diegucho dale, arriba pegate una ducha. Te esperamos al lado en la otra habitación'. No pasó ni un minuto y escuchamos un grito desgarrador".

Diego Maradona retirándose del campo del juego junto a la enfermera.

A todo esto, el preparador físico constató que en un momento tuvieron la sensación de que todo lo malo que estaba sucediendo en algún punto iba a salir disparado por otro lado y ese lado era justamente cuando afirmaron que hubo un supuesto error en el testeo y que finalmente Maradona iba a poder disputar lo que quede del Mundial. Pero nada de eso ocurrió.

"Cuando se produce la contraprueba del doping, va Roberto Peidró, uno de los jefes médicos de Argentina, y ve que en los tubitos con la muestra decían la sustancia que se tenía que buscar. Él, inmediatamente, le dice a los tipos: 'Esto viola el protocolo. La contraprueba no tiene valor y por lo tanto, Diego está adentro del Mundial'. Cuando vos vas a buscar, no podés saber lo que vas a buscar. Estaba direccionado. Los demás se enojaron y hasta lo insultaron", relató.

Julio Humberto Grondona.