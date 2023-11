Pachu Peña contó por qué no pudo donarle un riñón a la ahijada de Sandra Mihanovich: "Soy compatible pero se complicó"

Hace 11 años, se supo que Sandra Mihanovich le había donado un riñón a Sonsoles Rey, la hija de Martina Novaro, su esposa desde 2016. Ahora Sonsoles pelea otra vez y necesita un nuevo trasplante por tercera vez. A través de un vivo de Instagram, Rey afirmó sobre su salud: "El tercer trasplante tiene que ser lo mejor que exista". Y explicó que la operación será de gran riesgo al igual que el postoperatorio. Y agregó: "Me pusieron un catéter en el cuello y estuve tres o cuatro meses enchufada a la máquina desde ahí".

Sonsoles, Marita y Sandra

Y contó: "Los brazos se me están deformando porque tenía una fístula". Y agregó, con la voz quebrada, otro drama familiar: "Mi hermana está en la misma que yo. A ella se le despertó a los 50 años y a mí a los 16. Que mi hermana esté así es tan fuerte que no puedo ni hablarlo. No lo puedo resistir". También agregó: "¡Con mi hermana no te metés, ni vos ni nadie! Mi hermana está en diálisis, en la misma que yo, y está muy bien". A lo largo de este tiempo, Sonsoles supo dar varias entrevistas para contar sobre su estado.

Hace unos meses había contado: "Ahora estoy en diálisis esperando mi tercer trasplante. Mi primer trasplante fue en Bolivia. El segundo me lo había dado Sandra Mihanovich. Lo que pasó con ella fue un milagro porque fue la única que se fue a sacar sangre y fue mi donante. Hoy ya fueron nueve amigos para tratar de donarme un riñón y ninguno es compatible". Y agregó: "Siempre me culpé por estar enferma, pero ahora mi hermana está con lo mismo. Ella me sacó la culpa, porque en verdad es una unión entre padre y madre, unos ADN malos que le joden los riñones a las mujeres de la familia". Y sumó: "Los médicos me decían que el riñón de Sandra ya me venía con conflictos. Me internaron y me dijeron que necesitaba un trasplante urgente y una operación en el corazón".

Sandra y Sonsoles tras la operación

Por último dijo: "La meditación me cambió la vida... Un conocido me recomendó que hiciera meditación para achicar alcorazón. Y pasó eso. Un milagro. Yo no tomo medicación. Cuando me di cuenta de que funcionaba me metí en serio y empecé a estudiar metafísica". Y agregó: "Es como una misión para mí. Tengo un montón de gente que está atada a máquinas como en Avatar esperando por un trasplante. Miles de personas se mueren esperando porque no se dona. Todo el mundo me dice que vaya a España para conseguir un órgano".

El lunes, Rodrigo Lussich dio una llamativa primicia en Socios del Espectáculo. Con la joven en lista de espera del INCUCAI, un famoso se habría ofrecido a darle un riñon. En ese sentido, Lussich afirmó: "Pachu Peña se ofreció a donarle un riñón". Ahora, el humorista relató por qué motivos no pudo darle uno de sus órganos.

En Socios del Espectáculo, Pachu afirmó: "Lo mantuve en silencio, pero sabía obviamente que esto iba a salir a la luz. Lamentablemente no se dio por varias causas físicas mías y de ella también. Yo resulté ser compatible, esto se hizo mediante un análisis de sangre en donde también diez amigos de Sonsoles se presentaron antes y de esos diez ninguno fue compatible".

Sonsoles y Pachu Peña

Y continuó: "Fui compatible, empecé los estudios, estaba todo bien hasta que tuvimos una charla con los médicos cirujanos y vieron algunas diferencias y complicaciones que a la hora de hacer el trasplante se complicaban". Así enumeró los problemas que descubrieron en el camino: "Primero, mi riñón era más grande que el de ella", comenzó relatando, para luego continuar: "Ella tiene un anticuerpo hacia mí, lo cual llevaba a dejarla en cero, sin defensas y eso era peligroso".

También explicó sobre su salud: "Y si yo me quedaba con un riñón solo y me llegaba a agarrar diabetes era boleta. Había varias cosas y los cirujanos por un lado me lo dijeron a mí y por otro lado a Sonsoles. Lo siento mucho, ojalá estuviéramos haciendo esta nota con un riñón menos yo, pero no se pudo dar. Voy a seguir luchando por ella y por toda la gente que está pasando por este momento tan difícil que es la diálisis tres veces por semana, que es difícil, es un momento duro".

Además, Pachu dijo sobre los motivos que lo llevaron a ofrecerse como voluntario: "Estoy inscripto como donante desde 2018, fui voluntario de la vacuna Pfizer por el Covid y supe que Sonsoles estaba pasando por un mal momento desde hace rato y desde ahí empieza todo esto. Lamentablemente no se dio. No sé si faltó muy poco o si Dios no quiso o qué, pero bueno. Los médicos saben y hay que escuchar a ellos que son los que tienen realmente la posta".