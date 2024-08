Caras de disgusto, la intimidad de un VIP y la ausencia de Wanda: el detrás del reencuentro entre L-Gante y La China

Por Raúl Bertuccelli y Jimena Báez

Aunque estuvo involucrado en múltiples polémicas, tanto políticas como mediáticas y policiales, Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, demostró que no le importa lo que opinan de su persona y a través de la música demuestra lo que le tocó atravesar en su vida. El miércoles, el cantante presentó su nuevo disco, donde estuvo presente la China Suárez, mientras que Wanda Nara brilló por su ausencia.

En un bar en Palermo, el artista lanzó su nuevo álbum "Celda 4", donde apuesta al Hip-Hop, Reggaetón, y su característica cumbia RKT. Con trece temas que reflejan sus experiencias y traumas, el disco llegó luego de un año complicado, en el que estuvo en la cárcel: "Es un proyecto muy personal que refleja mi experiencia encerrado injustamente y, a la vez, mi visión del barrio y el mundo", fueron sus palabras al hablar de su nuevo material musical.

L-Gante presentó su nuevo álbum "Celda 4"

Antes de plantarse en el escenario, con su voz en off se escuchó la introducción: "Siempre me exprese con la música, el arte influyo en mi vida de manera positiva, incluso en mi público pesar de mis canciones crudas y reales. Mi mensaje es para la sociedad...". Luego, se presentó con un conjunto deportivo, rojo y blanco, de la marca Supreme. Además, combinó su outfit con zapatillas rojas y cadenas de oro, de una proporción considerable, con el nombre de su hija: Jamaica.

El joven de General Rodríguez pudo aprovechar sus días en la DDI de Quilmes, donde pasó varias semanas. Aquellas letras escritas entre las rejas, salieron a la luz el día de ayer. Haciendo referencia a sus días en la cárcel, el compositor se presentó en el escenario ambientado a una celda, como el nombre de su álbum. Las mismas fueron representadas con luces led.

El compositor estuvo acompañado de sus amigos y familiares. Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, estuvo, como siempre, a su lado. Lo mismo hizo su ex pareja, Tamara Báez, con quien tuvo a su única hija. La menor robó algunas miradas al cantar de memoria los nuevos temas de su padre con tan solo 2 años. Sin embargo, las cámaras de los teléfonos de casi todos los presentes se posaron en su invitada de lujo: la China Suárez, quien llegó al evento junto a dos amigas.

La actriz llegó con un look casual de jeans y remera blanca, con un tapado de piel largo hasta los pies. Luego de sacar su colaboración "Llora como un arrepentido", los artistas fueron protagonistas de rumores que aseguraban que allí hubo más que una siempre relación profesional. En un principio, la ex Casi Ángeles se mostró simpática, charlando con sus acompañantes. Pero al pasar los minutos, más invitados llegaron al bar y fue allí cuando la cara de la mediática se transformó.

Con el rostro serio y haciéndose un rodete en el cabello, disfrutó del show de su colega: "Daleee L-Gante", escribió en una historia de Instagram. Mientras ella era una simple espectadora del artista, todos los teléfonos apuntaban hacia ella, y es que su presencia no pasó desapercibida, y mucho menos al ver que Wanda Nara fue la gran ausencia de la noche.

Mientras la China Suárez y Elian Ángel Valenzuela pasaron un tiempo en el VIP del evento, y el resto de los invitados degustaba del catering, la intérprete de "Bad Bitch" cenó con su hermana Zaira Nara, para celebrar su cumpleaños: sushi, torta y muchas risas quedaron reflejados en el posteo de Instagram, donde la influencer suma casi 17 millones de seguidores.

Al finalizar la primera parte del show, el cantante de cumbia 4.20 se retiró al VIP. Con una actitud positiva y saludando a cada uno de sus invitados con un beso, L-Gante rompió con el deseo de su producción y de los patovica que le habían indicado que no interactúe con los presentes: "No habrá notas. La cobertura será solo con teléfono. No se podrá ingresar con cámara ni fotógrafos2 fueron algunas aclaraciones en la invitación del evento. Después de unas horas de descanso, cuando llegó la media noche, se volvió a subir al escenario y cantó sus temas antiguos, con los que atrapó la atención de sus primeros fanáticos.