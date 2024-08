Wanda Nara se prepara para Bake off y habló de su salud: "A veces los resultados dan bien y a veces, no"

En medio de una separación y luego de pasar sus lujosas vacaciones en tres destinos diferentes, Wanda Nara guardó las valijas por un tiempo y se instaló en Argentina. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de la mediática? Luego de relajarse en las playas de Brasil, la empresaria pasó unos días en Miami y en los parques que Disney tiene en Florida, donde sus hijas disfrutaron un día siendo princesas.

A los pocos días, madre e hijas se trasladaron hasta México, uno de los lugares predilectos de la mediática. Incluso, le compartió cada momento vivido a sus casi 16 millones de seguidores de Instagram. Finalmente, el tiempo de descanso llegó a su fin y aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza con lentes oscuros, gorra negra y una campera de jean: "Fueron muy lindos días, ya mañana empiezo a trabajar en Telefe, haciendo la conducción de Bake off", reveló en una charla con el cronista de LAM.

Wanda Nara disfrutó de las vacaciones junto a sus dos hijas mas chicas

Según Nara, el concurso de pastelería que pondrá a famosos a demostrar sus dotes culinarios, comienza con las promociones, para ya la semana que viene empezar con las grabaciones. El mismo se espera que salga al aire para noviembre. La conductora no solo habló de su rutina laboral, sino que además reveló cómo se encuentra de salud. Recordemos que la empresaria contó que padece leucemia. "Estoy muy bien, con controles. A veces los resultados dan bien, a veces no, pero todo bien. Los estudios me los tengo que hacer acá (en Argentina). Estoy tranquila con respecto a ese tema, estoy bien", contestó.

Wanda Nara no tuvo problemas en hablar sobre sus vacaciones, su enfermedad y mucho menos de su trabajo. Sin embargo, mostró una actitud diferente cuando le consultaron por su separación con Mauro Icardi: "No voy a hablar de eso, están las chicas. Estoy como comuniqué en mis redes sociales. El vínculo es 'buena onda', no tengo enemigos, menos una persona que es familia, no tengo problemas con nadie", reveló.

Además, detalló que no tiene pensado viajar a Estambul en el corto plazo ya que comienza con las grabaciones de Bake Off Famosos. En Argentina, Wanda Nara se siente acompañada y respaldada por su hermana Zaira Nara y su peluquero de confianza, Kenny Palacios, que con los años se terminó convirtiendo en un amigo de confianza.