"No trago leche": la frase de Daniela Celis que descolocó a Coty Romero y a La Tora en plena entrevista

24 Abril de 2026 15:04
A casi cuatro años de su paso por Gran Hermano, Coty Romero, Lucila Villar,más conocida como La Tora, y Daniela Celis se reencontraron en Fernet con Grego y hablaron sin filtro sobre cómo se vive el reality desde adentro. Entre risas, confesiones y autocrítica, dejaron frases que explican por qué el juego es mucho más intenso de lo que se ve en pantalla. "Hoy me puedo sentar acá porque fui cambiando y mejorando con el tiempo", arrancó la correntina, haciendo un poco de autocrítica. Y profundizó: "Vamos dejando mochilas innecesarias. Yo entré a esa casa sin saber nada, ni quién iba a estar. Tenía 20 años, mis papás eran muy celosos y me anoté sin preguntarles".
Con el diario del lunes, reconoció que hubo situaciones que la hicieron replantearse todo: "Pasaron cosas que cuando salí dije '¿por qué?'. Les guardo cariño a muchos, pero no sé si para compartir. Hay algo en común muy fuerte".
En esa línea, también analizó el formato actual del programa: "Me gustaría ver un Gran Hermano como el nuestro, sin congelados ni teléfono rojo. Nosotros no sabíamos cómo iba a ser, venían siete años sin el programa y fue el primero con redes sociales así. Éramos desconocidos; en mi caso, fue todo genuino".
Por su parte, La Tora sumó su mirada sobre la experiencia emocional: "Yo pensaba si mi mamá y la vecina me estaban viendo. No esperábamos salir con seguidores en redes; creíamos que nuestra vida iba a seguir igual". Y comparó su edición con la actual: "Hoy me gusta el juego fuerte, el de Sol. En nuestra edición fue distinto, pero si me tengo que enojar, me enojo". Incluso hizo autocrítica: "Hubo dos Toras: la que fue a fondo y la que no. Si fuera por mí, iría más a fondo, pero tuve que entender el medio".
La profundidad de la charla se desvirtuó cuando Coty quiso dar una idea: "Todo lo que sucedió me trajo a lo que soy hoy, así que no tengo por qué arrepentirme ni llorar sobre la leche derramada...". Fue Daniela Celis quien interrumpió y puso en alerta a toda la producción: "Yo no lloro sobre la leche derramada...", dijo, y Romero terminó lo que pensaba que iba a decir su compañera: "Vos la tomás".
"Nooo", reaccionó la mamá de las gemelas, y la correntina se defendió: "Yo pensé que iba a decir eso", a lo que Grego agregó: "Yo pensé el mismo remate". Lejos de esquivar el momento, Daniela Celis redobló la apuesta con una frase que descolocó a todos: "Yo no trago. Tenés que ser muy afortunado...".