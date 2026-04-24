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Al borde de la censura

"No trago leche": la frase de Daniela Celis que descolocó a Coty Romero y a La Tora en plena entrevista

Las ex participantes de GH hicieron un balance de su paso por la casa, pero la charla se desvirtuó con confesiones íntimas.

24 Abril de 2026 15:04
Daniela Celis
Daniela Celis

A casi cuatro años de su paso por Gran Hermano, Coty Romero, Lucila Villar,más conocida como La Tora, y Daniela Celis se reencontraron en Fernet con Grego y hablaron sin filtro sobre cómo se vive el reality desde adentro. Entre risas, confesiones y autocrítica, dejaron frases que explican por qué el juego es mucho más intenso de lo que se ve en pantalla. "Hoy me puedo sentar acá porque fui cambiando y mejorando con el tiempo", arrancó la correntina, haciendo un poco de autocrítica. Y profundizó: "Vamos dejando mochilas innecesarias. Yo entré a esa casa sin saber nada, ni quién iba a estar. Tenía 20 años, mis papás eran muy celosos y me anoté sin preguntarles".

Coty Romero, Lucila Villar y Daniela Celis estuvieron en el programa de Grego Rossello
Coty Romero, Lucila Villar y Daniela Celis estuvieron en el programa de Grego Rossello

Con el diario del lunes, reconoció que hubo situaciones que la hicieron replantearse todo: "Pasaron cosas que cuando salí dije '¿por qué?'. Les guardo cariño a muchos, pero no sé si para compartir. Hay algo en común muy fuerte". 

En esa línea, también analizó el formato actual del programa: "Me gustaría ver un Gran Hermano como el nuestro, sin congelados ni teléfono rojo. Nosotros no sabíamos cómo iba a ser, venían siete años sin el programa y fue el primero con redes sociales así. Éramos desconocidos; en mi caso, fue todo genuino".

Con el diario del lunes, Coty Romero reconoció que hubo situaciones que la hicieron replantearse todo
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Por su parte, La Tora sumó su mirada sobre la experiencia emocional: "Yo pensaba si mi mamá y la vecina me estaban viendo. No esperábamos salir con seguidores en redes; creíamos que nuestra vida iba a seguir igual". Y comparó su edición con la actual: "Hoy me gusta el juego fuerte, el de Sol. En nuestra edición fue distinto, pero si me tengo que enojar, me enojo". Incluso hizo autocrítica: "Hubo dos Toras: la que fue a fondo y la que no. Si fuera por mí, iría más a fondo, pero tuve que entender el medio".

La profundidad de la charla se desvirtuó cuando Coty quiso dar una idea: "Todo lo que sucedió me trajo a lo que soy hoy, así que no tengo por qué arrepentirme ni llorar sobre la leche derramada...". Fue Daniela Celis quien interrumpió y puso en alerta a toda la producción: "Yo no lloro sobre la leche derramada...", dijo, y Romero terminó lo que pensaba que iba a decir su compañera: "Vos la tomás".

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"Nooo", reaccionó la mamá de las gemelas, y la correntina se defendió: "Yo pensé que iba a decir eso", a lo que Grego agregó: "Yo pensé el mismo remate". Lejos de esquivar el momento, Daniela Celis redobló la apuesta con una frase que descolocó a todos: "Yo no trago. Tenés que ser muy afortunado...".

Coty Romero Daniela Celis Gran Hermano Lucila Villar

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