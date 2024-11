L-Gante confesó cómo cambió su vida desde que está con Wanda Nara: ni Tamara ni Mauro pueden con este amor

Tras el juicio oral por los delitos de amenazas y privación ilegítima de la libertad, donde se deliberó que no irá a la cárcel, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, llegó al estudio de Mañanísima donde contó que había sufrido un accidente camino al canal. En la entrevista además, habló de su vínculo con Wanda Nara y qué aspectos de su vida cambió por la mediática.

Ante la ausencia del cantante en los estudios de "El Trece", Lucas Bertero tomó la palabra y contó lo que sucedía detrás del faltazo del artista. Según el periodista, el invitado volcó en su vehículo Audi todo ocurrió al morder la banquina en una zona resbaladiza y el auto giró dos veces antes de caer en una zanja. Su representante, que se encontraba en otro vehículo detrás de él, no dudó en detenerse y ayudar; además su abogado llegó de inmediato a la escena del accidente.

L-Gante cumplió con su entrevista pese al accidente

Al lograr salir de su camioneta, L-Gante no pensó dos veces y cumplió con lo que tenía pactado.

Es así que llegó al canal y fue entrevistado por Carmen Barbieri: en su rostro su vio su preocupación y su estado de shock, así y todo decidió poner la mejor onda posible y remar cada pregunta de la conductora.

La foto que enfureció a Tamara Báez

" Me cambió la mente desde el juicio . Estaba triste porque mi familia se preocupaba, pero me ponía fuerte, quería que sepan que estaba para presentarme y resolver", reveló el representante de cumbia 420 sobre los problemas legales que atravesó en los últimos días: "Yo notaba que me necesitaban preocupado y desesperado desde la querella, pero cuando me puse a disposición fue su peor pesadilla porque no pudieron probar nada. Tengo fe de quedar libre de cargos", continuó sobre la situación.

¿L-Gante cambió por Wanda?

El vínculo entre la empresaria y el compositor de RKT viene siendo un tema constante en los medios de comunicación, con idas y vueltas, bloqueo en redes e indirectas en historias de Instagram, finalmente optaron por mostrarse juntos.

El pasado domingo, Wanda Nara compartió una imagen con Jamaica, la hija de Valenzuela junto a Tamara Báez, lo que despertó la furia de la madre de la menor, quien no dudó en expresar su malestar en redes sociales. Sin embargo, esto no movilizó al artista: "Estas últimas fechas nos estamos viendo más seguido. Hubo un par de peleas, pero no un enojo que te lleve a cortar relación. Capaz que después de acá voy para verla ", comentó al respecto de su vínculo con la influencer.

El entrevistado se mostró más enamorado que nunca, una actitud completamente diferente a la que dejó ver en el living de Susana Giménez: "El último tiempo con ella estoy centrado, relajado. No fumo más, no me drogo más, no tomo más . Lo que más me gusta de ella es su manera de ser, sus consejos, es una gran persona, una gran mamá", abrió su corazón.

Según L-Gante, su vínculo con Wanda Nara lo ayuda a ser mejor persona así como mantenerse centrado en sus proyectos laborales y su obligación como padre: "No tenés techo", halagó Carmen Barbieri a su invitado, quien agradeció y se disculpó por llegar tarde. Por su parte, la conductora de Bake Off no se pronunció sobre las últimas declaraciones de su compañero.