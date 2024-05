Manuel Medrano en BBN: "La Inteligencia Artificial podría sacar la parte más buena de nosotros"

Manuel Medrano nació en Cartagena de Indias, Colombia. Se ha convertido en uno de los artistas de pop latino con mayor número de visitas en las redes sociales y charts musicales. Sus videos ya suman más de 2.2 billones de reproducciones en YouTube y sus canciones superan los 700 millones de streams en plataformas digitales.

Demostrando que el sabor caribeño siempre da frutos a la hora de recorrer el mundo, el cantante se presentará el próximo 19 de junio en el emblemático Teatro Broadway para deleitar a sus fans con sus grandes como "Bajo el agua"; "Afuera del planeta"; "La mujer que bota fuego"; "Una y otra vez"; "Nenita"; "Tengo que llegar a tiempo" y "La Distancia", entre otros.

Manuel Medrano

El artista no tardó ni dos minutos en reconocer lo importante y grande que es la música Argentina para todos los artistas del mundo: "Argentina es un país al que yo le tengo un profundo amor y que ha influido mucho, tanto en mi vida personal como en mi carrera artística, porque la inspiración que nos ha dejado Argentina en el arte en general ha sido siempre muy impresionante", expresó y contó: "Yo creo que está impreso en mi proyecto de cierto modo, llegar a Argentina para mí es fascinante".

Actualmente Manuel se encuentra haciendo una gira internacional mientras espera la llegada de su tan ansiado tercer álbum de estudio con el que tiene mucha ilusión de refrescar un poco lo que es el pop para Latinoamérica: "Considero que será un refresh para la música latina, para el pop latino, es un homenaje a la poesía, a la música, a los instrumentos, incluso a las canciones", explicó emocionado.

Manuel Medrano

Cuando se habla de Inteligencia Artificial (IA), muchos artistas no logran estar de acuerdo con su uso: es que es la propia IA la hace que muchos artistas no tengan que entrar a un estudio de grabación para preparar sus canciones, porque con unos pocos clicks, esta tecnología ha logrado hacer que canciones emblemáticas tengan las voces de muchos cantantes.

Siguiendo esta línea, Medrano opinó sobre el Autotune con IA: "Yo siento que la Inteligencia Artificial, al final del día es una extensión de la humanidad. Podría llegar a ser la parte más buena para nosotros, incluso la más pura, entonces sería genial que se cultive desde ahí, que la sepamos llevar, que la usemos para hacer arte y cosas maravillosas", sentenció.

El ganador de 2 Premios Grammy Latino: Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum no tuvo una infancia fácil y no todo fue color de rosa en su vida. Pero si algo le quedó de esa tormenta, es que la música lleva por buen camino y alivia: "Tenía tres años cuando mis papás se separaron, entonces mi mamá se fue a vivir a Bogotá, y yo crecí ahí. Es un lugar muy cultural, donde se escucha música desde jazz, baladas, boleros, salsa, rock and roll y metal, hasta las canciones más poéticas del mundo", contó y agregó: "La música autóctona más hermosa, muy posiblemente en mi proyecto musical, llamado Manuel Medrano, pueden encontrar mucho de eso, mucho de la historia de la música con la que yo crecí, y claramente que Argentina hace parte también de esa historia".

¿Cómo estás?

-Qué placer. Estoy muy bien, feliz de saludarlos y feliz de visitar próximamente Argentina.

¿Cuándo venís a Buenos Aires?

- Así es. Estamos muy felices por nuestro concierto en Argentina en el Teatro Broadway, muy emocionado por primera vez de ir con toda mi banda, con toda mi música, incluso con canciones nuevas.

¿Qué nuevo proyecto se viene aparte del recital?

-Hace poco lanzamos nuestra gira por España y Latinoamérica, acabamos de lanzar nuestro tour por los Estados Unidos y ahora para finales de mayo viene lo que va a ser mi tercer álbum de estudio, que es uno de los momentos más importantes de mi carrera.

Este nuevo disco es un álbum que estuve a la cabeza de la producción y también -al mismo tiempo- en colaboración con grandes productores que admiro mucho, grabado con músicos, con instrumentos reales grabados, interpretados por humanos en diferentes países, que han trabajado con gente muy talentosa.

Manuel Medrano

Entonces, la sonoridad que logramos para este álbum es impresionante y yo considero que será como un refresh para la música latina, para el pop latino, es un homenaje a la poesía, a la música, a los instrumentos, incluso a las canciones.

Este álbum me tiene súper emocionado y esos son nuestros goals de este año, nuestras metas más importantes y nuestros proyectos en los que estamos más enfocados.

¿Qué opinás de la era del Autotune? ¿Estás de acuerdo?

- A mí me parece súper cool. Yo siento que la inteligencia artificial, al final del día es una extensión de la humanidad; podría llegar a ser la parte más buena de nosotros, incluso la más pura.

Entonces bacano que se cultive desde ahí, que la sepamos llevar, que la usemos para hacer arte y cosas maravillosas. Me parece súper emocionante la inteligencia artificial: de algún modo sí es extraño convivir con otra especie, porque yo creo que los robots se están dirigiendo a eso, a convertirse en una especie con la que vamos a convivir.

Ya más que digitalmente, personalmente cuando empiecen a salir los robots a la calle, me parece fascinante y ojalá que sepamos utilizarla.

¿Estás a favor que el autotune, ayude al artista?

-Totalmente. Estoy de acuerdo incluso con que la inteligencia artificial te escriba la letra, pero eso es lo que incluso le da el valor a mi propio proyecto, que yo sé cómo lo hago, yo sé que yo escribo mi propia canción y me esfuerzo y no espero que la máquina me haga el trabajo, y llamo a mi amigo el baterista y le pongo los micrófonos en la batería y lo grabo, llamo a mi amigo el guitarrista y encontramos el tono de la guitarra hasta que la grabe, igual nos ayudan cosas.

Si yo me desafío en una nota, el robot ahí la pone bien y está bien, pero yo sé que me esfuerzo al máximo para que el contenido que le doy a la gente sea 100% genuino y hecho por mí, pero no quiere decir que no le dé un valor a lo que hace una máquina, me parece que está pasando impresionante, estamos viviendo el futuro, cuando yo era un niño eso era impensable.

¿De dónde venís?

