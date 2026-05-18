Chiche Gelblung volvió a ser internado en terapia intensiva tras una descompensación y crece la preocupación por su salud

La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación en las últimas horas. El periodista y conductor, de 82 años, fue internado en terapia intensiva tras sufrir una nueva descompensación, apenas semanas después de haber atravesado una intervención quirúrgica en la que le colocaron dos stents en una pierna en el Sanatorio Los Arcos. La noticia sacudió al mundo del espectáculo y el periodismo, especialmente porque, pese a las recomendaciones médicas, Gelblung jamás redujo el ritmo de trabajo que sostiene desde hace décadas. Radio, televisión y apariciones públicas continuaron ocupando su agenda incluso después de la operación del 20 de abril.

La situación fue revelada en el programa A la Barbarossa, donde la periodista Pía Shaw detalló el delicado momento que atraviesa el conductor. "Es así. Vos sabés que, la verdad, lamentablemente, tenemos que decir, en los últimos meses, fue noticia por estas situaciones. En este caso, la última vez fue el 20 de abril, cuando se descompensó. Lo que pasa es que Chiche no para ni un segundo, se descompensó, le pusieron dos stents, y el médico le dijo 'Chiche, guardate en tu casa'. ¿Chiche qué hizo? Se fue a trabajar a la radio, a la tele. A lo Chiche, porque no para", relató.

Según explicó Shaw, hace alrededor de quince días el periodista sufrió una caída en su casa que le provocó una herida cerca del ojo izquierdo. Aunque en un primer momento el episodio no pareció revestir gravedad, el golpe comenzó a preocupar tanto a la familia como a los profesionales que hoy siguen de cerca su evolución. "Lo cierto es que él tuvo una caída ahora hace 15 días en su casa, una caída que le provocó una una herida en la cara. Esto preocupó un poco a la familia, pero, bueno, a lo gran Chiche siguió trabajando y demás. En las últimas horas se descompensó. Hoy está internado en terapia intensiva", detalló.

Y sumó: "Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud. Está despierto, está siendo evaluado". El dato que más inquieta por estas horas es precisamente la posible relación entre aquel golpe y la descompensación actual. "Esto que le sucedió del lado izquierdo del ojo es lo que más provocaba hoy preocupación en los médicos y en la familia para ver qué es lo que sucede, obviamente, con este golpe", agregó Shaw, quien además reveló que Gelblung continuaba activo hasta pocas horas antes de la internación: "Sé que estuvo hasta muy tarde, ayer, mandándome algunos mensajes".

Chiche está controlado, necesita estar en terapia para que los médicos puedan evaluarlo . Es incontrolable, no se abriga, post stent volvió a trabajar casi inmediatamente , hace radio, trabaja en dos programas en diferentes canales, no se cuida. Con los casi 83 años vapea y el... — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) May 18, 2026

La escena describe con crudeza una característica histórica del conductor: su negativa a detenerse incluso frente a las advertencias médicas. "Un golpe casero que puede pasar muchas veces, pero Chiche, al seguir con su ritmo de vida, como lo viene haciendo en el último tiempo, hace que él no frene, y esta descompensación derivó en una internación nuevamente", sostuvo la periodista.

En paralelo, el periodista Fede Flowers buscó llevar tranquilidad a través de su cuenta de X, aunque también dejó entrever las dificultades del entorno para lograr que Gelblung disminuya la intensidad de su rutina cotidiana. "Chiche está controlado, necesita estar en terapia para que los médicos puedan evaluarlo. Es incontrolable, no se abriga, post stent volvió a trabajar casi inmediatamente, hace radio, trabaja en dos programas en diferentes canales, no se cuida", escribió.

Chiche Gelblung

Flowers además reveló otros hábitos que preocupan a quienes lo rodean: "Con los casi 83 años vapea y el entorno no puede sacárselo, desde el jueves dejó de ir a la radio por una molestia en el pie. Pero del círculo íntimo me afirman 'está todo controlado'".