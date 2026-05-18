La salida de Danelik desató una guerra dentro de la casa: así fue la noche de furia en GH

Este domingo, la casa de Gran Hermano vivió una nueva noche de eliminación. En una gala cargada de euforia, llantos y recriminaciones, Danelik quedó fuera del juego. Aunque salió por falta de votos, la influencer tucumana aseguró que volverá y que aún tiene una oportunidad, ya que esta semana ingresarán nuevos jugadores en el repechaje del reality.

Si bien la joven se despidió con una sonrisa inolvidable, cuando la producción anunció que "El supremo habló" y dio su nombre, la casa se revolucionó entre lágrimas, abrazos y algunos festejos.

Danelik quedó eliminada de Gran Hermano

Sin dudas, la participante no pasó desapercibida: se hizo notar con bailes, chistes y show, pero sobre todo con fuertes discusiones y la defensa de sus ideales, lo que terminó jugándole en contra y dejándola entre las principales candidatas a abandonar el programa en distintas encuestas difundidas en redes sociales y portales especializados. La salida de Danelik provocó además cruces y malestar dentro de la casa, donde algunos participantes celebraron el resultado mientras otros quedaron visiblemente afectados por la eliminación.

Del lado de los festejos, Luana Fernández explotó de felicidad y no lo ocultó en ningún momento. Saltó arriba del sillón, gritó desaforada y se abrazó eufórica con Emanuel, Yanina Zilli, Franco Zunino y Eduardo, celebrando la eliminación como una victoria estratégica. En medio del caos, gritó una frase que no tardó en viralizarse: " Yo no soy una panqueque ".

Danelik intentó dejar la casa sirviendo discurso y sonrisa

El festejo fue tan ruidoso como provocador y no pasó desapercibido para nadie dentro de la casa. Del otro lado, la reacción fue completamente opuesta. Cinzia rompió en llanto apenas escuchó el nombre de su compañera y no pudo ocultar la indignación: "Qué injusto. Amiga, te amo. Volvé ya", dijo entre lágrimas, mientras el otro grupo seguía celebrando a los gritos.

La imagen de los dos extremos conviviendo al mismo tiempo en la misma casa resumió, mejor que cualquier análisis, el estado actual del juego. La tensión escaló todavía más cuando Danelik comenzó a caminar por la pasarela rumbo a la puerta de salida. En pleno festejo del otro grupo, Juanicar apuntó directamente contra Zunino y lo responsabilizó por la eliminación, sumando otro frente de conflicto a una noche que ya tenía de sobra.

La salida MÁS ESCANDALOSA hasta el momento.

Danelik se fue en el medio de un fuerte cruce de grupos enfrentados por el festejo al anunciar a la eliminada. #GranHermano pic.twitter.com/zW33hFeeDJ — emi (@eeemiliano) May 18, 2026