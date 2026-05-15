Benjamín Vicuña emocionó con una desgarradora carta para su hija Blanca: "El mar me trajo un secreto"

Este 15 de mayo, Blanca Vicuña, hija de Benjamín Vicuña y Pampita, hubiese cumplido 20 años. En una fecha marcada por la nostalgia y el recuerdo, el actor decidió homenajear a la pequeña, fallecida en septiembre de 2012 a los seis años, luego de atravesar una neumonía hemorrágica.

Así como Pampita usó sus redes sociales para felicitar a su hija con un extenso mensaje cargado de emoción, el chileno siguió los mismos pasos, aunque en esta oportunidad sorprendió al mostrar recuerdos que nunca había compartido públicamente.

Benjamín Vicuña recordó a su hija, en el día que cumpliría 20 años

Benjamín publicó un sentido mensaje acompañado por una foto y un video inédito de Blanca, en el que aparece jugando junto a su hermano Bautista con una cámara.

"Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos", comenzó en su posteo. A lo largo de la carta, el actor recordó el impacto que tuvo la llegada de Blanca en su vida y cómo su ausencia marcó para siempre a toda la familia: "Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte ", expresó.

"Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró ", fueron algunas de las palabras cargadas de melancolía.

Vicuña también rememoró el día exacto del nacimiento de Blanca, una fecha que guarda un significado especial para él porque coincide con el cumpleaños de su madre: "No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo de ese día exacto: la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda", escribió.

"Hoy es imposible no pensar en cómo serías a los 20 años, cómo serían tus días, cómo sería tu pelo y tu cara", continuó. Y agregó: "Seguramente serías la misma que conocí: dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor".