Chu Rodríguez y una historia atravesada por el dolor y la resiliencia: "No soy rehén de mi pasado"

En un presente atravesado por vínculos frágiles, mandatos cruzados y una sensación creciente de desorientación emocional, la voz de María Jesús "Chu" Rodríguez emerge con una potencia particular. No desde la teoría ni desde un lugar de autoridad académica, sino desde la herida, la experiencia y la exposición personal. Su espectáculo "Nunca más migajas" -agotado en Buenos Aires y con funciones en distintos puntos del país, como Rosario, Córdoba y Mendoza- no busca consolar: busca incomodar. En diálogo con BigBang , Chu profundiza sobre el fenómeno que nació en pandemia como contenido digital y hoy se convirtió en un movimiento colectivo atravesado por una pregunta central: por qué tantas personas aceptan menos de lo que merecen en sus relaciones.

María Jesús "Chu" Rodríguez

En ese sentido, afirma sin dar muchas vueltas: "Yo creo que estamos todos muy perdidos". Esa frase inicial envuelve una sensación que atraviesa a miles: la dificultad para entender qué pasa en los vínculos contemporáneos. "Es como que tenemos ciertas creencias, ¿no? De que los hombres no quieren salir... y las mujeres son todas abusadoras que van por tu billetera... o que los hombres son todos inmaduros que no están disponibles emocionalmente. Se generaliza mucho", explica, describiendo un escenario donde los estereotipos reemplazan al diálogo y la desconfianza gana terreno.

Chu no habla desde afuera. Su relato está atravesado por su propia historia: una infancia marcada por la ausencia emocional, una madre con depresión, vínculos dependientes, un divorcio y relaciones fallidas que la empujaron a un punto de quiebre. Desde ahí construyó su mensaje. Lo que detecta hoy en su comunidad -más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, por ejemplo- es una resignación alarmante. "Ya está, yo me rindo... esto no es para mí", cuenta que lee constantemente en los comentarios. "Hay como una desesperanza de ´y bueno, entonces capaz me muero sola...´Es como una sensación de me abro del mercado", insiste,

Ese clima de derrota emocional es, justamente, el combustible de "Nunca más migajas", un formato que ella misma define como "una sacudida emocional" y no como terapia. "No va a ser una conversación muy cómoda, porque te va a interpelar", advierte. El fenómeno trasciende lo digital. Lo que empezó como catarsis en redes durante la pandemia hoy se convirtió en un movimiento que convoca multitudes. ¿La clave? La identificación. "Faltaba alguien que hablara con la vulnerabilidad que yo hablo", sostiene y aclara: "Yo no hablo desde el lugar de ´me las sé todas´... hablo desde mi historia, de que la pasé muy mal".

Ese posicionamiento -lejos del discurso técnico- genera algo que, según ella, escasea: empatía real. "La gente no está buscando un consejo de un psicólogo... lo que busca es la empatía, es un 'me siento igual, me pasó lo mismo'". En ese espejo emocional, su historia -marcada por el abandono, la sobreadaptación y la búsqueda constante de validación- se vuelve colectiva. El núcleo de su propuesta es incómodo: la responsabilidad personal en los vínculos. "¿Por qué creés que tantas personas siguen aceptando estas migajas? Y porque tienen heridas de las que no son conscientes", plantea sobre uno de los ejes centrales de su mensaje.

María Jesús "Chu" Rodríguez

El mismo apunta a la responsabilidad individual. "También vos aceptás las migajas", afirma, desarmando la narrativa de la víctima absoluta. Para Chu, el problema no es solo lo que el otro hace, sino lo que uno permite. "Si vos creciste en una dinámica donde había gritos o indiferencia... lo seguís repitiendo de adulto". Y agrega, citando a Carl Jung: "Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, lo vas a llamar destino".

La repetición de patrones -el vínculo con personas emocionalmente no disponibles, la atracción por lo conflictivo, el rechazo a lo estable- aparece como otro de los ejes centrales de su discurso. "Es como leer el mismo libro con distinta tapa todo el tiempo", grafica. Pero la crisis no es solo interna. También es cultural. Chu pone el foco en el impacto de las apps de citas y las redes sociales en la forma de vincularse. "Las apps son un zoológico... no sabés quién es quién", dispara.

Entre el ghosting, el love bombing y el catfishing, describe un terreno donde la incertidumbre es regla y el desgaste emocional, inevitable. "Tenemos miedo y pereza... volver a contar tu vida es agotador", explica. Y en ese contexto, muchas personas optan por no involucrarse o hacerlo desde la desconfianza. Frente a ese escenario, su propuesta es clara: construir amor propio como herramienta política y emocional. "Cuanto más amor propio tenés, menos manipulable sos", resume.

María Jesús "Chu" Rodríguez

Y lo traduce en acciones concretas: poner límites, retirarse a tiempo, decir que no, animarse a preguntar qué tipo de vínculo se está construyendo. "No estoy más para perder el tiempo", sintetiza, marcando un cambio de paradigma frente a generaciones que toleraban vínculos insatisfactorios por miedo al rechazo. Detrás del mensaje hay una biografía atravesada por el trauma. La enfermedad mental de su madre, su posterior suicidio y la ausencia de su padre marcaron su forma de vincularse. "Yo me reparenticé desde muy chica", recuerda. Y aunque reconoce que esas heridas siguen presentes, asegura haber aprendido a gestionarlas. "No soy rehén de mi pasado".

El punto de quiebre llegó tras una relación en la que, según relata, "mendigaba amor". "Me decía que nos veíamos a las 3 de la mañana y yo hacía todo lo posible para estar ahí". Hasta que un día decidió parar: "Esto no es sano". De hecho, reconoce que su propio camino estuvo lejos de ser lineal. "Mi punto de quiebre fue después de haberme divorciado... dije 'no puedo seguir así, mendigando amor'", recuerda. Y describe ese momento con crudeza: "Hacen lo que quieren con vos, y vos no sabés poner un límite". A partir de ahí inició un proceso de transformación que hoy comparte con su comunidad. "Sanar no es olvidar... es aprender a convivir", reflexiona.

Y advierte: "El dolor es circular... hay duelos que te van a acompañar hasta el día de tu muerte". Su salto del mundo corporativo a la exposición pública implicó pérdidas y ganancias. "Perdí estabilidad... pero gané libertad y propósito", remarca. Hoy, además de su espectáculo, lidera una escuela online con miles de alumnos y fue invitada a abrir un congreso en Universidad de Harvard, un reconocimiento que aún la sorprende. "No podía creer que era yo la que abría... fue una satisfacción muy grande", recuerda. Lejos de prometer soluciones mágicas, Chu insiste en que el proceso es difícil: "Para cambiar, primero tenés que estar dispuesto a ver lo que no querés ver".

Su propuesta no es olvidar el dolor, sino resignificarlo. "No me gusta la palabra superar... aprendés a convivir, a darle otro sentido". En tiempos donde el amor parece negociarse a la baja, su mensaje incomoda porque devuelve la pregunta al lugar menos cómodo: uno mismo. "Capaz no siempre es culpa de todos los ex...", dice. Y ahí, en ese punto ciego que muchos prefieren evitar, empieza -según ella- la verdadera transformación. En definitiva, "Nunca Más Migajas" no busca dar respuestas cerradas, sino incomodar. "La premisa es salirse del lugar de la víctima... tomar las riendas de tu vida", concluye.