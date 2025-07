Cinthia Fernández: el triste e inesperado adiós de una influencer que no pudo más

Cinthia Fernández, una de las influencers más reconocidas y polémicas de Argentina, decidió cerrar un capítulo importante de su vida: su presencia en las redes sociales. Con más de cinco millones de seguidores en su cuenta original, la mediática había logrado construir un imperio digital que no solo le daba visibilidad, sino que también era su principal fuente de ingresos. Sin embargo, todo se vino abajo en cuestión de días.

El lunes por la tarde, Cinthia sorprendió a sus seguidores con un mensaje desgarrador en sus historias: "Bueno, para terminar de seguir haciéndome mier**. Gracias. ¡Con esto ya cierro mis redes!". Sus palabras, cargadas de dolor y frustración, dejaron perplejos a quienes la siguen día a día. Y es que esta decisión no fue tomada a la ligera; detrás de ella hay una serie de eventos que parecen haberla llevado al límite.

Cinthia Fernández

Todo comenzó con la suspensión inesperada de su cuenta original. Sin previo aviso y sin explicaciones claras, Cinthia perdió el acceso a su perfil, un espacio donde compartía su vida como mamá de tres hijas, panelista y entusiasta del fitness. Decidida a no rendirse, abrió una nueva cuenta y, en pocos días, logró alcanzar más de 140 mil seguidores. Incluso, había pedido ayuda a sus fans para llegar nuevamente a los dos millones, con la esperanza de recuperar lo perdido. Pero algo cambió en las últimas horas.

" Me voy a poner a reconstruir mi vida económica en otro lado ", expresó la influencer en un descargo que dejó entrever el duro golpe emocional y profesional que esto significó para ella. Su perfil no era solo un lugar para conectar con su audiencia; también era una herramienta clave para generar ingresos a través de canjes, promociones y contenidos pagos.

Fuerte descargo de Cinthia Fernández

En su mensaje de despedida, Cinthia no ocultó su enojo y lanzó una frase que resonó con fuerza: "Gracias a todos por el apoyo y a mis enemigos que lograron esto, buena vida . Ojalá laburen la mitad de lo que yo lo hacía". Aunque no señaló directamente a nadie, dejó entrever que siente que hubo intenciones maliciosas detrás de lo ocurrido: "Me jodieron mi vida y la de mis hijas", agregó con crudeza.

Lo cierto es que la ex esposa de Matías Defederico siempre se destacó por su carácter directo e incendiario y su capacidad para plantarse ante cualquier adversidad. Sin embargo, esta vez parece haber llegado a un punto de quiebre. Acostumbrada a lidiar con insultos, críticas y ataques constantes en las redes, Cinthia eligió el silencio como respuesta. Una decisión que marca un antes y un después en su vida pública.

Cinthia Fernández no se calla nada

¿Será este el final definitivo de su carrera como influencer? ¿O será solo un descanso necesario para recuperar fuerzas? Por ahora, Cinthia Fernández ha decidido dar un paso al costado y enfocarse en reconstruir su vida lejos del mundo digital. El tiempo dirá si este adiós es permanente o si la influencer encontrará la manera de reinventarse... una vez más.