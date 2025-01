El embarazo de la China Suárez se confirmaría en medio de las pericias psicológicas que complican a Mauro Icardi

En medio de la guerra mediática y legal que atraviesan Wanda Nara y Mauro Icardi, se dieron a conocer detalles de la pericia psiquiátrica del futbolista, con un condimento especial: la China Suárez desea convertirse en madre por cuarta vez y estaría embarazada de quien supo ser su amante.

En un conflicto familiar que escala en tensión con el correr de los días, la Bad Bitch contrató un perito de parte privado para que analice al delantero del Galatasaray, ya que considera que la psiquis de su ex podría estar dañada. Los documentos van a ser entregados en la Justicia como prueba, donde no sólo se enfrentan por la división de bienes materiales sino también por la custodia de sus hijas.

Wanda Nara contrató peritos privados para analizar a Mauro Icardi

La influencer Pochi, amiga de Wanda, expuso en Puro Show parte del documento: "Según el perito de parte, sería una persona narcisista, que utiliza a la mujer como objeto , y si ésta no hace lo que él quiere, se frustra. Wanda era lo que él quería: una persona que le solucionaba la vida y se ocupaba de sus cosas", expresó el profesional psicológico en el texto.

"Las personas como él necesitan ser admiradas y que los demás estén a su alrededor. Suelen tener autoestima baja y sus relaciones interpersonales son conflictivas. Puede ser que le cueste empatizar o entender o que, directamente, no le importe lo que al otro le pase, no pudiendo conectar con lo que el otro necesita", continúa el informe del perito de parte que la conductora de Bake Off entregará a la Justicia para además solicitar que la China Suárez no tenga contacto con sus hijas, ya que la considera la principal culpable de su separación.

"Es importante entender que todo suele ser una máscara ya que, ante su fragilidad yoica, tiende a ser muy vulnerable ante la más mínima crítica", concluye el informe presentado por la panelista. Este documento complicaría la situación de Icardi, que a su vez presentó otras pruebas para demostrar que su ex mejor también ejerció violencia psicológica, así como sometió a sus hijos a ambientes peligrosos al mantener una relación amorosa con Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. Debido a esto último, la empresaria de cosméticos decidió poner fin a su relación y no poner en riesgo la tenencia de sus hijas.

¿Embarazo?

En medio de los problemas legales que protagonizan quienes supieron ser marido y mujer por 10 años, una nueva información sacudió el mundo del espectáculo: la China Suárez estaría embarazada y hay una prueba que lo confirmaría. Y es que en la última transmisión de LAM, Ángel de Brito fue interrumpido por una ex empleada del futbolista que contó los detalles de esta supuesta gestación: " Es lo único que le falta a esta historia ", generó expectativas el conductor que prometió chequear la información más a fondo. Aunque no mostraron nada al aire, el periodista y sus angelitas confirmaron que habría audios y hasta una prueba de embarazo que lo comprueban la versión de esta trabajadora.

Cran con inteligencia artificial, una foto de la China Suárez embarazada de Icardi

Quien se sumó al Wanda Gate desde sus vacaciones en Miami fue la mismísima Yanina Latorre: "El entorno de la China dice que a ella solo le importa la guita, y que no va a parar hasta embarazarse ", escribió en una historia de Instagram y agregó: "Eso tiene enloquecida a Wanda", y empatizó con la emprendedora ya que tildó a la ex Casi Ángeles de amante que arruinó una familia.

Por otro lado, la angelita contó que la separación de Wanda Nara y L-Gante sería una mentira para apaciguar las aguas legales: "Wanda quiso que los dos comunicaran lo mismo y Elian la sacó cagan** y publicó lo que quiso". Según Yanina Latorre, Mauro Icardi debería abrir los ojos y entender que ambas mujeres lo están usando. Ahora bien, ¿Cómo afectarán los problemas legales y el circo mediático en su carrera deportiva?