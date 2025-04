Confesiones de amor entre La Joaqui y Luck Ra: ella sanó su corazón, él encontró a su gran compañera

Hace ya un tiempo que Facundo Almenara Ordóñez, más conocido como Luck Ra, y Joaquinha Lerena de la Riva, artísticamente llamada La Joaqui, enternecen las redes sociales con su relación. En este contexto, el cantante se sentó en la mesa de Almorzando con Juana y derramó ternura al hablar de su historia de amor.

La imagen trapera y dura de la artista quedó atrás cuando, en una oportunidad, se presentó en el programa de streaming Nadie Dice Nada y confesó, con voz tímida, haberse enamorado como nunca antes. Esta vez fue él quien, a viva voz, contó cómo inició el romance: "Si no me equivoco, fue el 26 de junio. Ella hizo su declaración y yo hice la mía. Fue casi en simultáneo", aseveró.

La Joaqui superó fantasmas del pasado y apostó a una relación con Luck Ra

Cabe recordar que La Joaqui sufrió violencia de género y abandono por parte de su ex pareja y padre de su hija mayor, Coqeéin Montana: "No volví a ser la misma persona después de lo que me pasó. Sufro un montón", había revelado antes de iniciar su relación con Luck Ra. La llegada del cantante cordobés le devolvió la esperanza, y hoy se muestran más cómplices que nunca.

"Lo que sí hizo ella fue invitarme a una pelea de boxeo. Yo antes la había invitado tantas veces al Luna Park, a mi cumple, y ella me contaba que...", recordó el intérprete de La Morocha en el programa de Juana Viale. Rápidamente fue interrumpido por la influencer Tuli Acosta, también invitada a la mesa y amiga de la pareja: "Pero, amigo, eran reuniones con un montón de gente", lo cuestionó, mientras él contaba que aquella primera "cita" fue en el Luna Park junto a una multitud.

Lejos de seguir los pasos tradicionales en una relación, esa primera salida de Luck Ra y La Joaqui incluyó la presencia de familiares de ambos lados: "Fue una presentación familiar ya el primer día, pero salió muy bien y estoy muy feliz", expresó con mostrando la seguridad que tuvo desde el primer momento. Luego continuó con una declaración en vivo: " Ella es una gran compañera, una gran persona y una gran novia ".

Las palabras del artista llevaron a los usuarios de redes sociales a recordar el día en que La Joaqui abrió su corazón en La Peña del Morfi: "Estoy hasta las pelotas. ¡Ay, perdón! Me fui", lanzó entre risas, y continuó explicando cómo su pasado repercutía en sus nuevas relaciones. Sin embargo, con Luck Ra todo fue diferente: "Me pasaba que, si alguien me gustaba un poquito más, directamente no me hablaba más. Me cerraba yo misma. Esta vez simplemente no se me dio porque tuve una primera cita donde dije 'no, lo enamorada que estoy'", compartió.