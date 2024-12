Costa pasó una noche complicada, se quedó dormida al aire con Del Moro y despertó risas

Durante la mañana de este jueves en El Club del Moro, la exitosa tira de la primera mañana que conduce Santiago del Moro en la radio FM 100, en la cual reúne a grandes figuras que podrían llevar sus propios programas en cualquier otra emisora, se vivió un momento desopilante que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Es que la panelista conocida como "Costa" sufrió un "papelón" en vivo tras quedarse dormida mientras el show era streameado con cámaras para las plataformas de video.

La secuencia se dio mientras Del Moro charlaba con Anita Martínez y otros de sus colegas. En ese momento se vio como Costa comenzó a cabecear con sus auriculares puestos y a balancearse de forma repetitiva. Este tipo de momentos, que suelen durar pocos segundos cuando suceden, no se dieron así en ella. La secuencia en la que aparece dormida duró más de un minuto y medio.

La situación logró que quienes veían el stream por YouTube intervengan tanto a favor y en una clara comprensión de la situación, como en contra, en un intento de exponerla en el percance que sufrió, típico de los horarios de la primera mañana. "Pasale una almohada que se puede lastimar con la mesa", escribió un usuario. "Que descanse un toque. A todos nos pasó alguna vez", agregó después.

"Le pega un cabezazo a la mesa y la hace mierda. Jajajajaja", soltó otro usuario con un poco más de sarcasmo y con ganas de hacer leña del árbol caído. "Despiértanla", lanzó alguien más, casi como una búsqueda de lo único sensato que podían hacer sus compañeros al aire en ese momento con ella.

Los comentarios de los usuarios que veían el stream de la 100 en defensa y en contra de Costa por haberse quedado dormida en vivo.

"¡Pobre! Que descanse un un poco. A todos nos puede pasar", reconoció y comprendió una mujer en los comentarios. "Que la cambien de lugar y no se ve. Listo", propuso un hombre como una solución temporal del problema y en casi un homenaje a la frase "ojos que no ven, corazón que no siente".

"Despiértenla. No sabemos qué noche pasó. Quizás estuvo descompuesta", interpuso una usuaria, que fue de las que más solidarias fue con Costa tras el accidente que sufrió. Lo cierto es que lo que le sucedió a la panelista le puede pasar a cualquiera y que, a la hora de la radio, debe haber pasado infinidad de veces cuando no era un medio que salía por cámaras. Sólo que enterarse en ese entonces, era mucho más difícil.