Cris Morena recordó a Romina Yan y Mila Yankelevich con un emotivo mensaje: "Intento estar lo más feliz posible"

La productora y creadora televisiva Cris Morena protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada durante su participación en el streaming de Olga, donde recordó con profundo dolor y amor a su hija Romina Yan y a su nieta Mila Yankelevich. En una charla cargada de sensibilidad, Cris explicó el significado especial que tiene para ella el día 28, fecha que quedó marcada por dos tragedias familiares irreparables. "Hoy es un día superespecial en mi vida. Quiero decirles que es día 28, que para mí es un día importantísimo, y lo estamos festejando, Ro y Mila, con ustedes", expresó visiblemente emocionada.

A su lado, Paula Chaves intentó acompañarla en el difícil momento: "Qué lindo, qué lindo que puedas estar acá recordando con amor", le dijo. Sin embargo, Cris Morena dejó en claro el enorme esfuerzo emocional que implicó su presencia en el programa. "No fue fácil no fue fácil venir", confesó. Y agregó: "Y ahora estoy intentando estar lo más feliz posible, porque sé que nos están mirando".

La productora también reflexionó sobre la coincidencia de las fechas y el peso simbólico que tienen para ella: "Me pasan cosas importantes justo en este día. Cuando pasan cosas en el mismo día, no en el mismo mes, pero en el mismo día de algo que fue, que es fundamental en tu vida, es como imposible olvidarlo, imposible". Luego, apeló a una mirada espiritual para explicar cómo atraviesa el dolor: "Y además, el ocho es un número del infinito y el dos también, si lo cerras es otro infinito".

Y añadió: "Entonces, son dos infinitos con las cuales me voy a encontrar, así que estoy contenta". Las palabras de Cris Morena resonaron especialmente porque el 28 quedó atravesado por dos pérdidas devastadoras para la familia Yankelevich. El 28 de septiembre de 2010 murió repentinamente Romina Yan a los 36 años, producto de un aneurisma. La actriz y conductora había marcado a toda una generación con sus trabajos en Chiquititas y Casi Ángeles.

Cris Morena junto a su hijo Tomás y su Nieta Mila

Quince años más tarde, otra tragedia golpeó a la familia. El 28 de julio de 2025 falleció Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena e hija de Tomás Yankelevich, en un accidente náutico ocurrido en Miami cuando tenía apenas siete años. La muerte de la niña reabrió una herida que nunca terminó de sanar dentro de una de las familias más reconocidas del espectáculo argentino. Desde la partida de Romina, Cris Morena impulsó distintos homenajes para mantener viva su memoria, entre ellos el espectáculo "Vive Ro", dedicado a celebrar su legado artístico y humano. Ahora, con la pérdida de Mila, el dolor volvió a instalarse con fuerza en el entorno familiar. Las palabras de la productora en Olga reflejaron precisamente ese intento de convivir con la ausencia, aferrándose al recuerdo y al amor como forma de atravesar el duelo.