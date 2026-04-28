Juli Poggio tildó de "envidiosos" a quienes cuestionaron su retoque estético

Juli Poggio creció con mucha velocidad como figura pública desde que salió de la Casa de Gran Hermano a mediados de 2023. Talentosa en lo actoral y lo coreográfico, y con mucha formación en ambos rubros, tuvo un ascenso meteórico que la llevó a quemar muchas etapas que otros de sus pares no hicieron en décadas. Tras el retoque estético totalmente llamativo que se hizo, la influencer confesó que sufrió mucho en las últimas jornadas por las críticas que recibió en las redes sociales y tildó a quienes la cuestionaron de "envidiosos".

"Yo estos días estuve un poquito mal, la verdad. Siento como que me estuvo afectando mucho el hate, los comentarios", aceptó en relación a la gran cantidad de cuestionamientos que recibió luego de aparecer con el pelo rojo y la dentadura más blanca la leche. "Estuve también respondiendo mucho a los haters y a la gente envidiosa y como que siento que eso me desgasta mi propia energía", añadió al aire del streaming La Casa.

La actriz también confesó que muchos de los comentarios son de gente que la sigue. "Capaz me quería decir algo de una buena manera o ayudándome, pero como yo no estaba bien, ninguno de esos comentarios me llevaron a tomármelo bien", consideró, tras insistir en el desgaste que la provocaron estas interacciones virtuales.

"Por más que te pongan 'te lo digo porque te quiero ver bien', a veces no lo tomás de buena manera y más cuando estás mal", deslizó Poggio, sin importar que algunas de esas opiniones llegaron del riñón de su fandom que la aguantó desde 2022, mientras su figura crecía a pasos agigantados dentro del reality más popular del momento en el país.

Julieta Poggio posó y mostró su retoque estético en el último Martín Fierro de la moda.

Lo más fuerte de su reflexión aún estaba por venir: "Siento que muchas cosas que la gente dice vienen por envidia. No lo pueden ver. Pero son cosas que capaz uno en algún momento de su vida lo quiso hacer o lo quiere hacer". "Son proyecciones, me parece. Y te llevan a hacer y decir cosas muy feas. Y siento que muchos que son haters, además de ser odiadores, son envidiosos", repitió.

La aparición de Poggio durante los Martín Fierro de la Moda que se entregaron el último domingo conmovieron tanto al público que la sigue como a quienes la suelen "odiar", ya sea por envidia como dice ella, o por la frivolidad que demuestra con comentarios como el que hizo recientemente sobre las críticas en su contra.