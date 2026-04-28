María Becerra y un fuertísimo mensaje en la Experiencia Endeavor: "Un jubilado no tendría que seguir laburando"

La cantante María Becerra ya tuvo varios gestos para diferenciarse de otros referentes de su generación que no se expresan ni en lo político ni en lo social porque no les interesa o porque no quiere cerrarle las puertas a nuevo público a ambos lados de la grieta. En esta oportunidad, en el marco de su exposición en la Experiencia Endeavor Sub-20 que organiza la fundación homónima y que reúne a miles de emprendedores jóvenes, dejó un sentido mensaje en contra la desigualdad y la avaricia que impera en el planeta en la actualidad.

"Yo siento que el mundo es muy injusto. Siento que hay gente que se mata y no llega a fin de mes y hay gente que no hace nada y tiene la vida solucionada", lanzó Becerra para que todo el auditorio del Movistar Arena explote en aplausos. El territorio en el que lo hacía podía haber parecido hostil, aunque evidentemente las apreciaciones que hizo tocaron una fibra importante de un país que supo ser ejemplo de responsabilidad pública y que ahora es todo los contrario.

"Eso me parece muy injusto. Siento que cualquier persona que labura: médico, maestra, policía, que estudió, que arriesgan su vida, tendrían que poder estar tranquilos. Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando", continuó, sin ánimos de generar reacciones positivas, pero con su público eufórico por sus opiniones. "Hay un montón de cosas que me parece que están mal repartidas en el mundo", añadió.

Por otro lado, se refirió a su experiencia personal como artista de pop local e internacional de crecimiento constante tanto en lo económico como en las visualizaciones y representación. Tras asegurar que con su trabajo se rompía "el lomo", reconoció que en su empresa "hay un montón de familias laburando" y "un montón de trabajo que se genera", aunque eso no quiere decir que sea suficiente.

La Experiencia Endeavor Sub-20 2026 se realizó en el Movistar Arena el 28 de abril y participaron miles de jóvenes.

"Siento igual, también, que no alcanza y que yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo y demás", reveló la artista. "Entonces siento que puedo y siento que debo, porque yo sé que hay algo que está mal y si yo puedo de alguna manera ayudar a que no esté tan mal lo voy a hacer desde mi lugar", cerró.

La Experiencia Endeavor es un evento hecho por la sede argentina de la empresa estadounidense que se centra en la motivación hacia el emprendedurismo, y que en el caso de la Sub-20 busca que las y los más jóvenes cuenten sus casos de éxito para "contagiar" lo logrado. En esta oportunidad comenzó a las 9 de la mañana y terminó a la noche, con cientos de eventos y figuras convocantes.