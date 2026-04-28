Cristina Pérez quedó expuesta por una infidelidad y Petri aseguró que fue una "operación"

Mientras los funcionarios de La Libertad Avanza atraviesan momentos de tensión por distintos delitos relacionados al enriquecimiento ilícito, sistemas de coimas e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, e también comenzaron a circular versiones sobre problemas amorosos dentro del círculo cercano de Javier Milei. En esta ocasión, la relación que quedó en el centro de la escena fue la de Cristina Pérez y Luis Petri.

Si bien la pareja se mostraba consolidada, el periodista Jorge Rial soltó una información que encendió la polémica: una supuesta infidelidad de ella hacia él .

Señalaron a Cristina Pérez como infiel y Luis Petri salió a responder

La Libertad Avanza no atraviesa su mejor momento y, así como suele responder con ironías a las críticas, ahora también quedó expuesta a las burlas ajenas: "Pobre ex ministro. Enterarse por los medios que su pareja le mete los cuernos con el dueño de la empresa en la que trabaja. ¿De qué se disfrazará ahora?", escribió el conductor de Argenzuela en su cuenta de X, sin mencionar nombres propios.

Aunque Rial evitó dar nombres, en Crónica TV no tuvieron el mismo reparo y aseguraron que los involucrados serían Petri y Pérez. Incluso remarcaron que "hay fuertes rumores" y fueron de lleno sobre esta inesperada versión.

Jorge Rial habló de una crisis romántica en la política y Luis Petri se defendió con la misma muletilla que otros libertarios

Lorena de Paola, panelista del programa de espectáculos, se comunicó directamente con Luis Petri, quien negó de manera rotunda la versión del periodista y apeló a la misma excusa que suelen utilizar los libertarios cada vez que sus nombres aparecen envueltos en una polémica mediática: aseguró que se trataría de una operación en su contra . Además, sostuvo que con Cristina Pérez atraviesan un gran presente sentimental.

"No queremos agrandar una operación. En off decirte que estamos súper felices y enamorados", sentenció. Por su parte, Cristina Pérez no se expresó públicamente sobre las versiones de infidelidad que comenzaron a circular.