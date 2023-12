¡Cuca-gate en Telefe! Del mal momento de Juli Poggio al reclamo de los fumigadores del canal

El regreso de Gran Hermano dio de qué hablar desde sus inicios, no solamente por la polémicas de los participantes, cuyo primer eliminado, Hernán, dejó a la casa totalmente desconfigurada tan sólo en su primera semana, sino que la gala del ingreso al reality estuvo marcado por un evento muy particular.

Resulta ser que en la alfombra roja antes de ingresar a la casa más famosa del país, se encontraba la bailarina Julieta Poggio, finalista de la edición pasada, vestida con un vestido rosa pastel enorme y con unos bucles a tono. Ella lo dio todo y ayudó a los participantes a tranquilizarse, pero sin embargo, algo no pasó desapercibido: le caminaban cucarachas y otros bichos por todo el vestido por el calor que hacía dentro del estudio y, aunque ella hizo humor con eso y se la bancó como una reina, parece ser que a los directivos de Telefe no les hizo ninguna gracia.

"Un millón de bichos había. Me quedó un trauma de la cantidad de bichos que volaban, los que sentía en mi cuerpo... le pedía a la producción que me tiraran Raid porque los bichos volaban", explicó Juli y remarcó también: "Creo que nunca en mi vida vi tantas cucarachas juntas y no sólo era eso, sino que había grillos, vaquitas de San Antonio, mosquitos... y era como que dentro de ese túnel habían tantas luces y hacía tanto calor, que se acumularon todos los bichos a otro nivel".

Tras este comentario de la hermanita, la producción de Gran Hermano decidió tomar cartas en el asunto y comenzó una guerra con los fumigadores que mantenían la desinfección de Viacom. Según informó el periodista Juan Etchegoyen, la confrontación se habría originado luego de esa transmisión: "Esto provocó un enojo generalizado en este grupo de trabajadores", dijo.

Allí, el comunicador dio a conocer una carta abierta por parte de la empresa fumigadora donde piden que se normalice la situación de higiene en el canal y exigen medidas inmediatas.

En la carta, los fumigadores procesaron: "Como es de público conocimiento y de interés a nivel nacional, queremos manifestar mediante este escrito nuestra total indignación e incomodidad con los hechos sucedidos el pasado lunes 11 de diciembre en el programa de televisión Gran Hermano que pertenece a la señal Telefe y que nos afectan directamente como cuidadores de la higiene".

En la carta, informaron que repudian enfáticamente las represalias ante la cantidad de cucarachas que volaban alrededor de Poggio en la alfombra roja. "Nuestro enojo sincero y sin ningún tipo de interés parte de la consigna que eso qué pasó no puede volver a ocurrir, eso nos deja mal parados a nosotros como fumigadores y cuidadores del medio ambiente", remarcaron.

"Nos preguntamos si el canal que ha tenido este conflicto tiene colegas nuestros trabajando en ello porque sinceramente no se notó. Quedamos expuestos de la peor manera luego de lo ocurrido y exigimos que se tomen cartas en el asunto de manera inmediata ya que nuestra imagen ante la sociedad ha sido dañada y no vamos a permitir más agravios, por eso hoy ponemos un freno. Pensamos que han prescindido de nuestros servicios y eso no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista", expresó finalmente la empresa de fumigación.