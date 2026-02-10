Pablo Grillo se presenta como querellante y exige justicia por la represión en el Congreso

Los videos del fotoperiodista Pablo Grillo con su familia ponen un manto de tranquilidad después de un proceso de mucho dolor desde aquel fatídico 12 de marzo de 2025 cuando, tras una represión violenta en las inmediaciones del Congreso, casi pierde la vida.

Grillo atravesó por gravísimas lesiones encefalocraneanas tras recibir un disparo de una pistola lanzagases, pero ahora, tras la mejoría de su salud se presentó como querellante particular en la causa que lleva adelante su familia, abriendo así un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por los hechos que lo dejaron al borde de la muerte y que ahora apuntan a revelar las responsabilidades políticas, operativas y jerárquicas detrás del operativo represivo.

Desde el Hospital Manuel Rocca, donde continúa su rehabilitación, Grillo expresó: "Vengo a presentarme como querellante particular, en función de la evolución de mi cuadro de salud y que me encuentro en mejores condiciones de asumir y ejercer los derechos que el Código de Procedimiento me reconoce en tanto víctima directa de los delitos", cabe destacar que su presentación fue formalizada este martes ante el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.

La querella de Grillo, representada por las abogadas Claudia Cesaroni y Agustina Lloret, apunta no solo al cabo primero Héctor Jesús Guerrero, procesado por haber disparado en seis ocasiones con una pistola lanzagases en ángulo horizontal, sino también a toda la cadena de mando involucrada en el operativo. Según lo informó la querella, este accionar violó los protocolos establecidos y contó con el aval o la omisión de altos mandos y funcionarios responsables.

María Servini

Grillo denunció a todos y cada uno de los que participaron del operativo desmedidamente represivo en la jornada en la que se manifestaban los y las jubiladas por mejoras en sus prestaciones.

Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes , jefes de grupo presentes durante el operativo. Según registros de medios de comunicación, lejos de detener a Guerrero, le indicaron que disparara hacia los manifestantes y uno de ellos lo felicitó tras realizar un disparo prohibido.

y , jefes de grupo presentes durante el operativo. Según registros de medios de comunicación, lejos de detener a Guerrero, le indicaron que disparara hacia los manifestantes y uno de ellos lo felicitó tras realizar un disparo prohibido. Gerardo Ariel Perillo Scampini , comisario inspector de la Policía Federal, fiscalizador del operativo y ahora acusado de incumplir su deber de supervisar y controlar las acciones de los efectivos en el terreno.

, comisario inspector de la Policía Federal, fiscalizador del operativo y ahora acusado de incumplir su deber de supervisar y controlar las acciones de los efectivos en el terreno. Néstor Germán López , comandante principal y jefe del Destacamento Móvil 6 que, según la querella, tuvo responsabilidad directa en la supervisión del operativo represivo.

, comandante principal y jefe del Destacamento Móvil 6 que, según la querella, tuvo responsabilidad directa en la supervisión del operativo represivo. Gonzalo Gabriel Goulart Alférez , jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios que impartió órdenes directas a los dos gendarmes que portaban pistolas lanzagases, entre ellos Guerrero.

, jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios que impartió órdenes directas a los dos gendarmes que portaban pistolas lanzagases, entre ellos Guerrero. Claudio Miguel Brilloni , director nacional de la Gendarmería. Según el escrito, su llegada al lugar tras el disparo que hirió a Grillo no moderó la violencia, sino que coincidió con un recrudecimiento del accionar represivo.

, director nacional de la Gendarmería. Según el escrito, su llegada al lugar tras el disparo que hirió a Grillo no moderó la violencia, sino que coincidió con un recrudecimiento del accionar represivo. Patricia Bullrich , ex ministra de Seguridad. La querella sostiene que intentó instalar una versión falsa de los hechos para proteger a los efectivos involucrados. Además, se la acusa de haber permitido el cierre injustificado de la investigación administrativa interna contra Guerrero.

, ex ministra de Seguridad. La querella sostiene que intentó instalar una versión falsa de los hechos para proteger a los efectivos involucrados. Además, se la acusa de haber permitido el cierre injustificado de la investigación administrativa interna contra Guerrero. Marcelo Porra Melconian, Barresi y José Carlos Lodolo, responsables del cierre sin fundamentos del sumario interno contra Guerrero. La querella señala que este cierre prematuro buscó garantizar la impunidad del gendarme procesado.

Pablo Grillo

En su presentación, Grillo dejó claro que su objetivo no es solo responsabilizar al autor material del disparo que lo hirió, sino también a quienes diseñaron, dirigieron y encubrieron el operativo: "No me encuentro plenamente recuperado y necesito que [mis familiares] conserven su lugar", explicó al señalar que su familia continuará como parte activa en el proceso legal.

Por último, Pablo Grillo solicitó que se investigue a fondo la cadena de responsabilidades desde los altos mandos y hasta quienes estuvieron en la violenta represión en las inmediaciones de los dos Congresos.