Redefiniendo el amor en San Valentín: creencias limitantes, amor propio y nuevas formas de conexión

En el día de San Valentín, cuando el amor y el romance parecen flotar en el aire, es inevitable reflexionar sobre las ideas y expectativas acerca de las relaciones sexoafectivas. ¿Qué significa realmente amar y ser amado? ¿Cuántas de las creencias sobre el amor son herencias culturales o narrativas que hemos asumido sin cuestionarlas?

Para explorar estos temas, BigBang tuvo una profunda charla con Daniela De Lucía, autora del libro La Reina, quien invita a desmitificar el amor y a construir relaciones más conscientes y auténticas.

La Reina de Daniela de Lucía

"Lo que crees lo creas", dice De Lucía, con la convicción de quien exploró las profundidades del corazón romántico de los humanos. Aunque esta frase pueda sonar como un cliché de redes sociales, la escritora insiste en que las creencias moldean la realidad: "Si yo creo que todos son vivarachos cucarachos, es muy probable que vaya y encuentre un vivaracho cucaracho", afirma con una mezcla de humor y seriedad reivindicando el término con el que describe a aquellos amores irresponsables afectivamente. En otras palabras, las ideas preconcebidas actúan como un filtro que determina cómo se percibe -y cómo se elige- a las parejas.

Muchas de estas creencias, explica De Lucía, provienen de experiencias pasadas o de patrones familiares: "Podemos haber tenido una relación tóxica o crecer en un hogar donde el amor era sinónimo de conflicto. Esto nos lleva a pensar que las relaciones necesariamente tienen que ser así", señala.

Una de las creencias más dañinas, según la autora, es aquella que asocia el amor con los celos: "Si no siente celos es porque no le importo". Para De Lucía, este tipo de pensamiento es una trampa emocional que confunde el control y la posesión con el amor verdadero: "Cuando uno está enamorado al principio es normal querer pasar mucho tiempo con esa persona. Pero cuando eso se convierte en control o necesidad de poseer al otro, ya no estamos hablando de amor", aclara.

En su libro La Reina, De Lucía propone un camino hacia la autovaloración como base para construir relaciones sanas: "Suena a cliché, pero es verdad: primero viene el amor propio, después viene el amor con los demás", dice. Sin embargo, reconoce que el concepto de amor propio puede parecer abstracto para muchos. Entonces, ¿qué significa realmente amarse a uno mismo?

Daniela de Lucía durante la presentación de La Reina

"El amor propio es conocerse y saber elegir desde ese conocimiento", explica De Lucía. No se trata de buscar en otra persona aquello que sentimos que nos falta, sino de construir una relación desde la plenitud y no desde la necesidad. En su libro, la autora presenta 27 leyes que combinan autoconocimiento y comportamientos concretos para fomentar una autoestima sólida: "Cuando te comportás como una persona con amor propio, obtenés resultados diferentes en las relaciones. Esto refuerza tus creencias de autosuficiencia y te ayuda a crecer aún más", asegura.

Otro tema central en la conversación con De Lucía fue el impacto de las narrativas románticas en nuestra visión del amor. Desde cuentos de princesas hasta comedias románticas de los años '90, muchas historias construyen un ideal de amor lleno de gestos grandiosos y sacrificios extremos: "Nos muestran al hombre salvador o a esa mujer que todo lo soporta por amor, o que incluso un hombre que te va a rescatar, te va a buscar con esos gestos grandiosos de que para el avión para para que vos no te vayas hasta cierto lugar", reflexiona De Lucía. "Pero la realidad es que rara vez hemos visto a alguien correr por un aeropuerto para detener un avión".

The Notebook, unas de las películas románticas más icónicas de la historia

Si bien reconoce la importancia del romance en las primeras etapas de una relación —"las cenas a la luz de las velas, las flores, los poemas"—, insiste en que no se debe confundir con el verdadero amor. "El romance es maravilloso, pero el amor maduro va más allá de esos gestos iniciales; se trata de construir confianza, respeto y conexión profunda", explica.

Apps de citas: un nuevo escenario para el amor

En un mundo cada vez más digitalizado, las aplicaciones de citas transformaron la manera en que las personas se relacionan. Sin embargo, aún persisten prejuicios sobre su uso. "Hay una creencia limitante respecto a las apps de citas, como si fueran algo frívolo", dice De Lucía. "Pero la realidad es que las personas somos frívolas; no las apps".

"Las personas somos frívolas; no las apps", dijo Daniela de Lucía

Para quienes aún dudan en adentrarse en este mundo digital, De Lucía ofrece palabras alentadoras: "Si te animás al mundo de las citas, hacelo con ganas. Las apps son herramientas para conocer gente; lo importante es saber usarlas". También enfatiza la importancia de filtrar y no perder tiempo con personas que no están interesadas en construir una relación: "Si alguien no te propone salir después de dos o tres semanas de hablar, ¡next!".

Además, destaca que hoy en día muchas parejas se forman a través de estas plataformas y logran construir relaciones duraderas y significativas. "Elijo creer en el amor", dice De Lucía, citando una de las leyes finales de La Reina. "El amor es posible para todas nosotras; solo necesitamos las herramientas adecuadas para construirlo".

Daniela de Lucía

En este San Valentín, Daniela De Lucía invita a celebrar no solo el amor romántico, sino también el amor propio y la capacidad infinita que tenemos para amar y ser amados. "Todas llevamos dentro una Reina", afirma la autora. Una Reina que sabe lo que quiere, que se valora y no se conforma con menos de lo que merece: "El amor es para todos y todos somos seres amables", cierra contundentemente la coach.