"Te encuentro bastante complicado": los audios con los que extorsionaron al soldado que se suicidó en la quinta de Olivos

En el marco del caso del suicidio del soldado Rodrigo Gómez de 21 años, quien al momento de quitarse la vida estaba de servicio en la quinta presidencial de Olivos, salieron a la luz los audios con los que los estafadores lo extorsionaron y le hicieron creer que había enviado fotos íntimas a una menor de edad. Además, se reveló el contenido de un diálogo entre la víctima y uno de los detenidos, y el original en el cual la supuesta madre de la menor que no existía lo acusaba de degenerado.

"¿Qué tal? Buenos días, señor Gómez Rodrigo. Me presentó. Acá te habla Matías Nahuel Conti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra la Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas", se presentó en uno de los audios el detenido Tomás Matías Francavilla, en la primera aproximación que hicieron al soldado, tras el primer audio de una supuesta desesperada madre.

El organigrama de cómo operaba la banda que extorsionaba a través de la app de citas Evermatch.

"Mirá, Gómez. en la oficina de enfrente tengo a la madre de una menor de edad radicándome una denuncia en tu contra", explicó el supuesto policía. "Si me tomo la molestia de mandarte este audio es porque te encuentro bastante complicado en la causa en la que se te está imputando", añadió enseguida.

"Tengo el dispositivo de la menor conectado a una PC, por lo cual se pudo haber recuperado todo tipo de fotos, archivos y conversaciones borradas de tu parte, lo cual te compromete un montón. Te pido que te hagas una ventana horaria y te comuniques conmigo. Sino de lo contrario vamos a terminar de escribir la causa y mandarla directamente a la fiscalía que se encuentra de turno", demandó en su extorsión.

El primer audio en cuestión había llegado en la misma conversación en la que el soldado hablaba con el falso perfil de Julieta Ayelén Cardozo. "¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡Ya me estoy yendo a hacerte la denuncia! ¡Ya! ¡Mirá este degenerado las cosas que le está mandando a mi hija! ¡17 años tiene mi hija! ¡Ya me voy a hacerte la denuncia!", prometió la falsa madre en el audio original.

Cabe recordar que el lunes hubo una conferencia de prensa de la cual participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, Carlos Presti y el jefe del Ejército, Oscar Zarich, junto al a jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en la cual dieron detalles del modus operandi de la banda que desbarataron, que operaba desde la Unidad N° 36 de Magdalena y la Unidad N° 26 de Olmos.

El Gobierno nacional explicó las razones del suicidio del soldado Gómez en conferencia de prensa.

Los detenidos del caso fueron, además de Francavilla, Mauricio José Duarte Arecó y Kevin Manuel Sandoval, quienes ya se encontraban privados de su libertad. Desde afuera operaban Camila Alejandra Moscato, Iara Ayelén Cosentino, Érica Yamila Torres y Karen Yael Cufré, quienes completaron la nómina de los siete detenidos.

El diálogo telefónico

Entre los elementos que se hicieron públicos tras la conferencia también se encuentra una conversación entre Gómez y uno de los extorsionadores. "Yo cobro ahora el 30, por eso te digo. Te puedo pasar toda la suma", se lo oye decir al soldado. "Te estoy diciendo que tenemos que arreglar ahora", lo presionó enseguida el estafador

La quinta de Olivos el día en que encontraron al soldado Rodrigo Gómez sin vida.

"Te entiendo. Sí, pero mirá, sinceramente, yo sé que te pasaron. Yo sé que vos agarraste mis datos con mi número, mi nombre, todo. Pero lo que yo te quise decir antes es que me hackearon la cuenta de WhatsApp antes que pase todo", soltó Gómez en un intento de defenderse del supuesto material incriminante. "Con estupideces y vueltas no me vengas que tengo el dispositivo en la mano enchufado a una pc. Tengo la conversación, fotos tuyas. Así que tu libertad, tu reputación está en mis manos. Poné los pies en la tierra, conseguí la plata y vamos a arreglar esto en buenos términos. Ya no te queda otra que hacer eso", lo apuró.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la juez Sandra Arroyo Salgado.

"Caso contrario es como el dicho, como te puedo dar una mano, te puedo hundir. Así que tomá mi mano. Hacé lo que te digo. Conseguime la suma que te estoy diciendo. Transferímela. Te doy mi palabra que te mando fotos. Mi señora está trabajando en tu caso", cerró el ahora detenido extorsionador.