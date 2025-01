Daniel Osvaldo explotó contra Jimena Barón y también ligó su hijo: "La madre ejemplar ¡conchu**!"

El 12 de enero fue un día muy especial para Daniel Osvaldo que cumplía 39 años acompañado de decenas de personas: amigos, familiares y personas que se acercaron a festejar su nuevo natalicio... estaban todos menos Morrison Osvaldo, su hijo en común con Jimena Barón.

Es que ambos -madre e hijo- vacacionan en la playa junto a Matías Palleiro, el nuevo novio con el que "La Cobra" volvió a confiar en el amor y en las relaciones de pareja. Semanas atrás dieron un gran paso en su relación al anunciar un nuevo embarazo y todo parecía celebración hasta el natalicio de Osvaldo que arremetió contra ella por una extraña razón.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo

" Tenés que ser muy conchuda para no decirle a tu hijo que llame al padre para su cumpleaños ", expresó el ex jugador de fútbol con toda la furia. El mensaje se hizo rápidamente viral por su virulencia y por el contraste que genera con la idílica vida de la cantante pop.

En la cuenta de Instagram de Daniel Osvaldo se pueden apreciar decenas de fotografías y videos en las que se lo vio feliz con la compañía de varias personas pero de Momo (como le dicen a su hijo) no hubo ni un gesto.

El incendiario posteo de Daniel Osvaldo

El ex jugador de fútbol tomó este desaire como una provocación de su ex pareja para con él y por eso siguió con su brutal ataque: "¡Bien conchuda! La madre ejemplar ¡conchuda!". Expresó en letras blancas sobre un fondo negro y acompañado con el emoticón de fuck you.

Ante semejante ataque, las redes estallaron: "Pero si el pibe de Jimena tiene como 15 años. Qué tipo ridículo"; "A él le molesta verla feliz y tiene que salir a chillar un poco"; "No mantiene al pibe y quiere que lo feliciten"; "El pibe ya es bastante grandecito, si no se acordó la fecha es por algo"; "¿Por qué se tendría que acordar Jimena? Que lo planifique él con anticipación, no sabe hablar?"; "Qué feo hablarle así a una mujer y que encima esté embarazada, hacerle pasar ese momento horrible cuando debería estar en paz , qué tipo enfermo". Fueron algunos de los comentarios más destacados de los usuarios que no escatimaron en las respuestas para con Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo: infidelidades y problemas para pagar la cuota alimentaria

"Cuando lo conozco a Daniel, más las historias alteradas que él me contaba, dije: 'Estoy conociendo a un hombre que no puede ver a los hijos, porque las mamás no sé qué...'. Historias que con el tiempo y por conocer a esas mujeres, después dije: 'Qué hijo de put..., no era tan así esta historia'. Pero yo creo que era mi momento de ser la heroína, de salvarle la vida a ese pobre chico, con una vida tan complicada por personas ajenas a él. Yo dije: ' Yo lo quiero ayudar '. Encima, yo soy una mina súper culposa. Después, con el tren en movimiento, no me pude zafar, no pude salir", había contado Jimena Barón sobre cómo conoció a Daniel Osvaldo.

Años después, tras varias idas y vueltas e incluso una mudanza en medio de la pandemia por coronavirus, Jimena se desilusionó de la peor manera: Daniel Osvaldo le era infiel con una íntima amiga suya, Gianina Maradona.

Jimena Barón, Daniel Osvaldo, Gianina Maradona

"Es una historia de mi vida que me trajo mucho dolor. Es una traición con una gran amistad. Una persona muy importante para mí, que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue un gran sostén. Que terminó dando este giro de traición inesperada ", contó en su momento Jimena.

Además, Jimena Barón relató cómo fue el momento en el que los vio juntos: "Es algo que me desayuné un día. Los vi en la tele y en Twitter a los dos bailando. Y fue un shock. Muy distinto a separarme, vi un día en televisión que mi pareja estaba con otra mujer haciéndose tatuajes de sus nombres. Por ende, me di por separada", contó. Fue ese momento el que inmortalizó a través de la canción "La Araña" donde destapa lo peor de Gianina Maradona que finalmente tuvo una breve y caótica relación con Daniel Osvaldo.