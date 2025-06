"Por nosotros, Coki": Wanda Nara brilló en la fiesta de egresados y apuntó contra Icardi

Mientras en redes sociales se discute el rol de la mujer en pleno 2025, Wanda Nara volvió a dejar en claro que no está dispuesta a ser juzgada por su forma de maternar. En este contexto, el pasado miércoles celebró con orgullo uno de los mayores logros de su hijo, Constantino López.

La empresaria compartió en sus historias de Instagram una foto llorando, lo que desató especulaciones entre sus seguidores. Muchos pensaron que se trataba de una nueva complicación legal con su ex pareja, Mauro Icardi. Sin embargo, horas más tarde se reveló el verdadero motivo de su emoción: "Graduación. No puedo sentir más orgullo . Qué afortunada soy", escribió junto a imágenes tomadas en el Colegio Lincoln, la institución a la que asisten sus hijos en Martínez.

Wanda Nara a pura lágrimas en la graduación de su hijo, Constantino López

Wanda evitó mostrar el rostro de los menores en sus redes, cumpliendo así con una resolución judicial que le prohíbe exponer a sus hijos públicamente, especialmente a Francesca e Isabella, fruto de su relación con Icardi. Aun así, no dudó en mostrar el detrás de escena: "Tercer look del día, y último: fiesta de egresados de Coki. Este es mi look. Me recauchuté un poco el maquillaje para que no se note el cansancio. Dicen que termina a las dos de la mañana... no sé si voy a aguantar. Bueno, fiesta de los papis de egresados de nuestros hijos", comentó entre risas.

Hubo baile, brindis y recuerdos emotivos en una noche de celebración donde la conductora de MasterChef dejó en claro su compromiso con la maternidad, y le dedicó un mensaje directo a su hijo: "Por la maternidad, por mi hijo y por mí. Por nosotros, Coki. Te amo", escribió en una historia en la que se la vio feliz y emocionada.

Wanda Nara mostró la graduación de su hijo: hubo indirectas para Mauro Icardi

Pese a las restricciones judiciales que limitan su actividad en redes sociales, la Bad Bitch se las ingenia para servir show e incluso deslizar algunas indirectas hacia Icardi. En una de sus publicaciones, mostró el recuerdo que se lleva Constantino de sus compañeros: un buzo con la silueta del mapa argentino y las firmas de su promoción, junto a la leyenda "Buenos Aires 2025". Un gesto que deja entrever la felicidad de sus hijos por quedarse en Argentina, mientras el futbolista del Galatasaray avanza con un pedido de restitución internacional para llevarlos a Turquía.

Finalmente, Wanda Nara mostró el ramo de flores que recibió al regresar al Chateau Libertador; el detalle vino acompañado por una carta que no pasó desapercibida: "Que sepas que eres madre y padre a la vez, un ejemplo de fortaleza, amor y entrega. Este ramo simbólico te lo enviamos con todo nuestro cariño, porque detrás de tu belleza y estilo hay un corazón gigante que guía y protege. Gracias por inspirarnos con tu valentía, tu autenticidad y tu pasión. Nunca estás sola. Estamos contigo, celebrándote en cada paso, otra indirecta para Mauro Icardi que prefirió pasar el día del padre, por recomendación de sus abogadas, en Uruguay junto a la China Suárez en lugar de presentarse a merendar con sus hijas como lo había autorizado el juez.