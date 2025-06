Bozal legal y batalla judicial: Lizy Tagliani enfrentó a Viviana Canosa y busca darle el golpe de nocaut

Mientras su nombre quedó envuelto en graves acusaciones por parte de Viviana Canosa, Lizy Tagliani decidió dar batalla y no dejar pasar por alto lo sucedido, especialmente porque está en juego el proceso de adopción de su hijo, Tati. La periodista acusó públicamente a la ex conductora de La Peña de Morfi de robo y hurto en su domicilio, e incluso deslizó insinuaciones vinculadas a abuso de menores. En este contexto, la semana pasada ambas debían encontrarse cara a cara en tribunales, pero Canosa no se presentó: sólo lo hizo su abogado de manera virtual.

Lizy Tagliani se cansó y fue por todo contra Viviana Canosa

Frente a esta situación, Tagliani redobló la apuesta y le aplicó una medida cautelar, conocida popularmente como "bozal legal". Según explicó el periodista Luis Bremer en el programa A la Tarde, la restricción alcanza tanto a Viviana como a los medios de comunicación, ya que impide "la difusión de materiales y menciones directas o indirectas" sobre la causa judicial. Además de limpiar su nombre, la humorista está decidida a proteger el vínculo con su hijo, quien se vio expuesto por este conflicto mediático y legal. La medida cautelar se fundamenta en la necesidad de preservar el proceso de adopción que Lizy atraviesa actualmente.

Lizy Tagliani toma nuevas decisiones para preservar la tenencia de su hijo

Según detalló Bremer, la oriunda de Chaco asistió a la audiencia acompañada por dos abogadas, en un momento clave en el que posee la tenencia temporal de Tati y aguarda el fallo definitivo del juez. Cualquier agravio o difusión de versiones sin sustento, explicó, podría interferir negativamente en la evaluación judicial. El documento legal, presentado por el abogado Andrés Gauto Cardozo en representación de Tagliani, ordena a los demandados abstenerse de "dar a conocimiento público el contenido de denuncias y/o procesos penales en trámite, así como toda otra imputación de delito (...) en tanto involucren a la peticionaria (...) en forma directa o indirecta". También prohíbe toda mención o alusión a su persona en "cualquier espacio multimedial de comunicación y/o transmisión de información masivos".