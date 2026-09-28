Daniela Celis cruzó a la denunciante de Thiago Medina: "Ni yo ni las nenas la conocen"

Daniela Celis rompió el silencio y fue sin vueltas. Después de recibir una ola de críticas por su postura frente a la denuncia contra Thiago Medina por un presunto abuso sexual, la influencer publicó un video en sus historias de Instagram y apuntó directo contra Iara Agustina Ledesma, la joven que volvió a declarar en los últimos días sobre lo que asegura que le ocurrió cuando tenía 12 años.

La reacción llegó después de que una seguidora la acusara de "fingir demencia" frente a la causa. Daniela aseguró que no quiere profundizar públicamente sobre el tema, pero no se guardó nada a la hora de cuestionar el parentesco que Iara dice tener con su expareja ni el vínculo con su familia.

Daniela Celis con Thiago Medina y sus hijas

"No voy a fingir demencia, pero no voy a decir mucho. Los tiempos de Dios son perfectos", arrancó Daniela en el video que compartió en sus redes sociales. Enseguida, fue al hueso con el parentesco: "Me llamó la atención que diga que son primos porque no tienen vínculo de sangre, ni de apellido. Ni yo ni las nenas la conocen ".

La ex hermanita contó que organiza reuniones familiares y aseguró que la joven nunca participó. "Hago eventos familiares y ella nunca fue porque no es parte de la familia", sostuvo.

Pero el palo más fuerte llegó cuando se refirió a sus hijas, a quienes Iara había mencionado al explicar por qué volvió a declarar: "Me llamó la atención que diga que lo hace por las nenas. Si lo hacés, hacelo por vos. No sé...", expresó Daniela Celis, visiblemente incómoda.

Lo que había dicho Iara Agustina Ledesma

La respuesta de la influencer llegó luego de que Iara volviera a declarar en la causa, iniciada a fines de julio en La Matanza, por un episodio que, según su denuncia, ocurrió cuando tenía 12 años.

En diálogo con TN Show, la joven contó cómo se encuentra anímicamente y reveló que, en su momento, Thiago admitió lo ocurrido y le pidió perdón a su mamá. "Pude declarar y pude contar con más detalles lo que pasó en su momento. Por suerte, ahora estoy mejor y más tranquila. Pude declarar tranquila también. En la primera denuncia yo estaba mal, pero ahora lo pude contar más detalladamente", dijo en un audio que envió por WhatsApp.

Iara Agustina Ledesma

En junio, entre lágrimas, Iara aseguró que durante años cargó sola con lo que le había pasado y apuntó contra quienes ponen en duda su relato. "Nadie sabe lo que yo pasé en ese momento", expresó conmovida sobre las repercusiones de su denuncia. "Me pongo mal por todo lo que están diciendo, porque dicen que estoy mintiendo", agregó.

Según su relato, el episodio ocurrió cuando tenía 12 años: "Yo estaba acostada en mi pieza. Thiago estaba con mi hermano jugando y se metió a mi cama. Me empezó a tocar".

Daniela Celis, Thiago Medina y sus hijas

La joven explicó que guardó silencio durante años por miedo a las consecuencias dentro de su familia. "Yo no lo conté en ese momento porque él me había dicho que se iba a armar mucho quilombo en la familia. Me callé hasta los 15 años, cuando ya estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza esto", sostuvo.

Cuando finalmente habló, su familia fue a la casa de los Medina a enfrentar la situación. Según su versión, Thiago Medina habló a solas con su madre y le pidió disculpas: "Llamó a mi mamá a su pieza y le dijo que lo perdonara, que por favor lo perdonara porque él no quería hacer esto. Mi mamá le respondió que ella no lo podía perdonar ".

Si sos víctima o conocés a alguien que atraviesa una situación de abuso sexual, podés comunicarte de forma gratuita y confidencial con la Línea 137 o, en caso de niñas, niños y adolescentes, con la Línea 102.