Feriado 9 de noviembre: el Gobierno confirmó los días libres por la visita del papa León XIV

¡Ahora sí, se viene! El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, y la emoción ya se siente en todo el país. El Gobierno lo confirmó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, que además declaró de interés nacional la llegada del Sumo Pontífice.

La medida responde a razones de seguridad y logística, pero también tiene un objetivo claro: que la mayor cantidad posible de argentinos pueda ser parte de la misa multitudinaria en Palermo, un encuentro que promete emocionar a millones.

Papa León XIV

Además del feriado nacional, el decreto fija jornadas diferenciadas según los lugares que recorrerá el Papa:

Lunes 9 de noviembre . Feriado nacional en todo el país

. Feriado nacional en todo el país Martes 10 de noviembre . Feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba

. Feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba Miércoles 11 de noviembre . Feriado solo en la provincia de Buenos Aires

Agenda del Papa en Argentina: día por día

Domingo 8 de noviembre: la llegada . El momento tan esperado tiene hora: León XIV aterrizará a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery , procedente de Florida, Uruguay. Su primer gesto en suelo argentino será visitar el Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín. Después se reunirá con Milei en la Casa Rosada y, a las 18.30, participará de un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

. El momento tan esperado tiene hora: León XIV , procedente de Florida, Uruguay. Su primer gesto en suelo argentino será visitar el Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín. Después se reunirá con Milei en la Casa Rosada y, a las 18.30, participará de un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad. Lunes 9 de noviembre: el gran día . El Papa arrancará la jornada con una visita que promete ser de las más conmovedoras de toda la gira: el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole . Luego presidirá la misa multitudinaria en Palermo, donde se espera una marea de fieles. Por la tarde tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín. El cierre será con vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con obispos.

. El Papa arrancará la jornada con una visita que promete ser de las más conmovedoras de toda la gira: el . Luego presidirá la misa multitudinaria en Palermo, donde se espera una marea de fieles. Por la tarde tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín. El cierre será con vísperas en la y una cena con obispos. Martes 10 de noviembre: rumbo a Córdoba . León XIV volará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y visitar la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Ya de vuelta en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes que se perfila como uno de los momentos más emotivos de su paso por el país.

. León XIV volará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y visitar la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Ya de vuelta en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes que se perfila como uno de los momentos más emotivos de su paso por el país. Miércoles 11 de noviembre: la despedida en Luján . En su último día, el Papa recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y luego oficiará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el corazón de la fe católica argentina. Desde Ezeiza partirá rumbo a Lima, Perú.

Jorge García Cuerva

A poco más de un mes de su llegada, los preparativos avanzan a toda velocidad. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, convocó a miles de voluntarios para que todo salga perfecto.

En las calles, en las parroquias y en las redes, la ilusión crece día a día. Muchos ya sueñan con ver pasar al Papa y escuchar de cerca su mensaje de paz y unidad. Serán cuatro días que van a quedar grabados en la memoria colectiva del país. ¡Bienvenido, León XIV!