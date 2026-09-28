La Argentina que Milei no ve: acampe y cuadras de fila en el frío por un puesto de trabajo en Guernica

La imagen dice más que cualquier índice: cientos de personas pasaron la noche a la intemperie en Guernica para conseguir un puesto de trabajo en un mayorista que abrió una nueva sucursal. El acampe arrancó el domingo a las 17 y a la mañana siguiente ya había unas tres cuadras de fila, en medio de la crisis de empleo y la recesión que el presidente Javier Milei relativiza y niega.

El proceso de selección estaba anunciado para este lunes 28 de septiembre. Pero la necesidad no espera: los vecinos se enteraron de la convocatoria por las redes sociales y muchos decidieron ir la tarde anterior para asegurarse un luga r. Otros llegaron desde las 4 de la madrugada, abrigados como pudieron, con el currículum en la mano y la esperanza intacta.

Según detallaron desde el comercio, recibieron alrededor de 300 currículums. Afuera, sin embargo, había unas tres cuadras de personas con la esperanza de conseguir un empleo formal.

Tremenda fila por un puesto de trabajo en Guernica

"Ya tenemos un mayorista en la zona, pero con mucho esfuerzo se decidió abrir una sucursal y están buscando varios puestos de trabajo. No tenemos bien la cifra de números de empleados que vamos a contratar porque es empezar de cero, pero la convocatoria se nos fue un poco de las manos ", explicó el encargado del lugar, Sebastián, en diálogo con C5N y, al mismo tiempo reconoció: "Esperábamos gente, pero es impresionante la cantidad de gente que vino de todos los lugares aledaños. Se desbordó".

La dueña del mayorista tampoco ocultó su sorpresa: "Esto es un orgullo porque es una empresa familiar y desde ayer a las cinco de la tarde que está haciendo cola la gente". Y agregó: "Ojalá le pudiéramos dar trabajo a mucha gente".

"La idea es recibir a todos los que hicieron el sacrificio para estar acá", sostuvo, por lo que no habrá horario de cierre para dejar el CV. También aclaró que "como está la situación ahora el único requisito que se requiere es que tengan ganas de trabajar ".

👉 Acampe en Guernica por un puesto de trabajo: "La convocatoria se nos fue de las manos"



🎙️ El testimonio de Paola: abrió un mayorista junto a su familia y cientos de personas se presentaron con su currículum.



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En la fila había de todo: jóvenes que buscan su primer trabajo en blanco, desocupados y hasta jubilados que no llegan a fin de mes. "Todos dicen que la gente no quiere trabajar, pero mirá la gente que hay", resumió Martina, de 23 años, que llegó desde Glew, según recogió El Diario Sur.

David, de 51 años, fue más allá en diálogo con C5N: "Tengo 51 años y hace rato que estoy dejando CV en todos lados, pero con este Gobierno ya no se puede estar en ningún lado".

Javier Milei y la recesión que no quiere ver

Mientras Guernica hacía fila, en la Casa Rosada el diagnóstico es otro. El jefe de Estado negó que la Argentina esté en recesión y sostuvo que "lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión". Además, aseguró que durante su Gobierno "se crearon más de 500.000 puestos de trabajo" y que "los salarios reales vienen subiendo hace cinco meses".

"No hay recesión. Los INDICADORES están dando CUALQUIER COSA, literalmente"



Javier Milei dice que el INDEC de su propio gobierno MIENTE. No lo puedo creer pic.twitter.com/qqPpoxl7Dc — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 28, 2026

Los números cuentan otra historia. El banco estadounidense JP Morgan advirtió que en el tercer trimestre habrá una recesión en el país y recortó sus expectativas de crecimiento para el año, después de que la actividad cayera un 2,9% en julio frente a junio.

Y según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y abril de 2026 dejaron de existir 28.262 empleadores registrados y se perdieron 341.396 puestos de trabajo formales.

La fila de Guernica es el retrato de esa otra Argentina, la que no aparece en los discursos oficiales ni el las planillas de Javier Milei: la de cientos de personas que pasan la noche en la calle por un puesto de trabajo mientras el Presidente de las fuerzas del cielo parece vivir en otro país.